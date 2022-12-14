Аноним позвонил в посольство РФ в Вильнюсе и угрожал его взорвать

По его данным, в 12 час. 23 минут работники посольства РФ, находящегося на ул. Героев Украины (Ukrainos Didvyrių) получили сообщение о том, что посольство взорвется. Когда это должно бы произойти, не указывалось.

Полиция проверила территорию посольства, подозрительных вещей не обнаружила.