aA
Во вторник в Вильнюсе поступил анонимный звонок с угрозой взорвать здание посольства России, сообщил Департамент полиции Литвы.
По его данным, в 12 час. 23 минут работники посольства РФ, находящегося на ул. Героев Украины (Ukrainos Didvyrių) получили сообщение о том, что посольство взорвется. Когда это должно бы произойти, не указывалось.
Полиция проверила территорию посольства, подозрительных вещей не обнаружила.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сильный снег в Литве нанес немало ущерба: оттепель может стать настоящим бедствием
Нанесенный сильным снегом ущерб считают и страховые...
Вильнюсец возмущен: улица сужена так, что по ней не может проехать снегоуборщик
В воскресенье в Литве разыгралась метель, которая...
Подросток из Кибартай не перестает удивлять соседей: не помешал и рост цен на электричество
Приближаются праздники, жители украшают свои дома и...
Аноним позвонил в посольство РФ в Вильнюсе и угрожал его взорвать
Во вторник в Вильнюсе поступил анонимный звонок с...