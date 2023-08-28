Амстердам и Анталья будут доступны двоим литовцам лишь в мечтах

Два гражданина Литвы были задержаны в Вильнюсском аэропорту, так как за ними числились правонарушения. Всего за этот год литовскими пограничниками было арестовано 778 человек, разыскиваемых литовскими и зарубежными правоохранительными органами за различные преступления и нарушения. 611 из них были задержаны в литовских аэропортах, сообщает Погранслужба Литвы.