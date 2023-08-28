28 августа 2023 г. 16:23

Амстердам и Анталья будут доступны двоим литовцам лишь в мечтах

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius

Два гражданина Литвы были задержаны в Вильнюсском аэропорту, так как за ними числились правонарушения. Всего за этот год литовскими пограничниками было арестовано 778 человек, разыскиваемых литовскими и зарубежными правоохранительными органами за различные преступления и нарушения. 611 из них были задержаны в литовских аэропортах, сообщает Погранслужба Литвы.

В вильнюсском аэропорту пограничники арестовали 33-летнего литовца, депортированного за нарушение законов Нидерландов. Сотрудники погранслужбы, проверив информацию об этом пассажире, выяснили, что у мужчины есть проблемы с правоохранительными органами и в Литве. Чуть больше месяца назад, в июле, столичная полиция объявила о его розыске в связи с совершенным преступлением.

Также в воскресенье пограничники Вильнюсского аэропорта арестовали еще одного человека, из Каунаса, который планировал вылететь дневным рейсом в Анталью. Проверив информацию о нем, сотрудники погранслужбы выяснили, что 31-летний мужчина тоже разыскивается полицией Каунаса с января 2023 года за совершенное им преступление.

Оба несостоявшиеся пассажиры были арестованы и переданы сотрудникам полиции Вильнюса .

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