Амстердам и Анталья будут доступны двоим литовцам лишь в мечтах

В вильнюсском аэропорту пограничники арестовали 33-летнего литовца, депортированного за нарушение законов Нидерландов. Сотрудники погранслужбы, проверив информацию об этом пассажире, выяснили, что у мужчины есть проблемы с правоохранительными органами и в Литве. Чуть больше месяца назад, в июле, столичная полиция объявила о его розыске в связи с совершенным преступлением.
Также в воскресенье пограничники Вильнюсского аэропорта арестовали еще одного человека, из Каунаса, который планировал вылететь дневным рейсом в Анталью. Проверив информацию о нем, сотрудники погранслужбы выяснили, что 31-летний мужчина тоже разыскивается полицией Каунаса с января 2023 года за совершенное им преступление.
Оба несостоявшиеся пассажиры были арестованы и переданы сотрудникам полиции Вильнюса .