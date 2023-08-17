17 августа 2023 г. 15:48

Алитусские полицейские изъяли огромную партию наркотических веществ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis
Главный комиссариат полиции Алитусского округа (ГКП) сообщает о задержании сотрудниками полиции 3 граждан за незаконное хранение наркотических и психотропных веществ в очень крупных размерах.

По данным правоохранительных органов, у троих мужчин (двух 26-летних и одного 25-летнего) найдено около 90 кг психотропных веществ и 63 тыс. евро. По данным полиции, стоимость указанного количества веществ на черном рынке составляет около 1,5 млн евро.

Задержанным предъявлено подозрение в незаконном хранении наркотических веществ или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконное хранение наркотических веществ или психотропных веществ в особо крупных размерах. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Постановлением Алитусского районного суда в отношении всех троих подозреваемых избрана мера пресечения – заключение под стражу на 3 месяца. Подозреваемые ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов, сообщает ГКП Алитусского округа.

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