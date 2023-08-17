Алитусские полицейские изъяли огромную партию наркотических веществ

По данным правоохранительных органов, у троих мужчин (двух 26-летних и одного 25-летнего) найдено около 90 кг психотропных веществ и 63 тыс. евро. По данным полиции, стоимость указанного количества веществ на черном рынке составляет около 1,5 млн евро.

Задержанным предъявлено подозрение в незаконном хранении наркотических веществ или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконное хранение наркотических веществ или психотропных веществ в особо крупных размерах. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.