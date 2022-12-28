Алитусская полиция разыскивает пропавшую девушку

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные, до плеч. На девушке была темная куртка, джинсы, спортивные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить следователю Артурасу Станявичюсу по номеру +370 700 65 732, +370 614 77977 или 112.