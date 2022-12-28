Алитусская полиция разыскивает пропавшую девушку

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27 декабря, в 22.10 ч. в Алитусе, в дом опеки не вернулась несовершеннолетняя Сваюне Юсялите (2006 г.р.), сообщает полиция.
Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы темные, до плеч. На девушке была темная куртка, джинсы, спортивные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просьба звонить следователю Артурасу Станявичюсу по номеру +370 700 65 732, +370 614 77977 или 112.
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