Алитусская полиция просит о помощи: из больницы украдена женская сумочка

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Алитусская полиция просит о помощи - из больницы Алитусского округа им. С.Кудирки 26 ноября 2020 года была украдена женская сумочка.
На фото запечатлена женщина, которая может располагать ценной для следствия информацией.
Полиция просит всех, кто может поделиться информацией об этой женщине, звонить по номерам +370 700 65729, +370 614 79364 или 112 или писать по эл. почте deivydas.pasukonis@policija.lt.
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