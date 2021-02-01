Алитусская полиция просит о помощи: из больницы украдена женская сумочка

На фото запечатлена женщина, которая может располагать ценной для следствия информацией.

Полиция просит всех, кто может поделиться информацией об этой женщине, звонить по номерам +370 700 65729, +370 614 79364 или 112 или писать по эл. почте deivydas.pasukonis@policija.lt.