Алитусская молодежь делится шокирующим видео: полиция выясняет обстоятельства

Видео из-за защиты личных данных и неприличных сцен мы поделиться не можем. На видео видно, что несовершеннолетний спит и не реагирует на окружение. В это время мужчина совершает непозволительные действия.

"Вчера, 17 сентября, полиция уточняет обстоятельства, касающиеся развращения лица младше 16 лет. В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая нашла в телефоне своего 15-летнего сына определенную информацию, вызвавшую подозрения и беспокойство, что ее сына сексуально домогались", - сказала представитель полиции Кристина Янулявичене.

Когда выяснилось, что видео распространяется в социальных сетях, эту информацию также сразу же передали в полицию. После уточнения обстоятельств выяснится, будет ли начато расследование.