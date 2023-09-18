Алитусская молодежь делится шокирующим видео: полиция выясняет обстоятельства

 
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Следующая статья может быть неподходящей для несовершеннолетних.
Šaltinių duomenimis, vaizdo įrašas galėjo būti filmuojamas požeminiuose garažuose.
Šaltinių duomenimis, vaizdo įrašas galėjo būti filmuojamas požeminiuose garažuose.
ФОТО: alytusplius.lt
Алитусская молодежь делится шокирующим видео. Это видео получила и редакция AlytusPlius.lt. На видео - мужчина развращал несовершеннолетнего. Полиция уточняет обстоятельства происшествия.

Видео из-за защиты личных данных и неприличных сцен мы поделиться не можем. На видео видно, что несовершеннолетний спит и не реагирует на окружение. В это время мужчина совершает непозволительные действия.

"Вчера, 17 сентября, полиция уточняет обстоятельства, касающиеся развращения лица младше 16 лет. В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая нашла в телефоне своего 15-летнего сына определенную информацию, вызвавшую подозрения и беспокойство, что ее сына сексуально домогались", - сказала представитель полиции Кристина Янулявичене.

Когда выяснилось, что видео распространяется в социальных сетях, эту информацию также сразу же передали в полицию. После уточнения обстоятельств выяснится, будет ли начато расследование.

По данным источников AlytusPlius.lt, видео могли сделать в подземных гаражах на ул. Пулко. Сообщается, что мужчина на видео может быть бездомным, которого, возможно, подговорили на определенные действия за деньги.

Šaltinių duomenimis, vaizdo įrašas galėjo būti filmuojamas požeminiuose garažuose.
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