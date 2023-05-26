По данным Департамента полиции, 25 мая, в 16.07 ч. в полицию обратился мужчина 1964 г.р. и сообщил, что 23 мая, в 15 ч., в Мариямполе, на кладбище, на ул. Тилёи, он заметил, что выкопана урну с прахом его сына.

По предварительным данным, урну выкопали и похоронили в другом месте.

По данным полиции, между членами семьи разразился конфликт, поэтому и была перезахоронена урна.

Ведется расследование по факту осквернения останков.