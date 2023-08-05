Адвокат о пропавшей в Каунасе матери с ребенком: апелляционный суд перевернул все с ног на голову

Судебные процессы прошли в 2021 г. Историей женщины поделился Фонд защиты публичных интересов.
"Инга Сала с мужем итальянцем жила и в Литве и в Италии, родила двоих детей. Когда начался бракоразводный процесс, Инга с детьми приехала в Литву. Ее супруг обратился в Вильнюсский окружной суд с просьбой вернуть детей в Италию, указав, что мать увезла их самовольно. Вильнюсский окружной суд отклонил требование отца детей, указав, что дети адаптировались к жизни в Литве", – рассказал адвокат.
Однако ситуация изменилась после того, как отец детей подал апелляцию. Во время судебных заседаний Инга не скрывала, что основным местом жительства детей была Италия, но она просила закрепить их место жительства с матерью в Литве.
"Литовский апелляционный суд неожиданно перевернул все с ног на голову: упразднил решение суда низшей инстанции и решил разрешить увезти детей в Италию. Это решение суда обжалованию не подлежит", – сказал Дамбраускас.
Адвокат сказал, что из-за того, что дело непубличное, он не может раскрыть все его детали.
Поскольку Инга признала, что семья жила в основном в Италии, дальнейшие слушания по бракоразводному процессу перенесены в итальянские суды.
"В Италии Инге был назначен государственный адвокат, который накануне заседания отказался представлять ее интересы в суде, но на заседание приехал. Заседание не отложили, а место жительства обоих детей признали в Италии с отцом. После принятия этого решения Инге назначили другого адвоката. Но в последний день этот адвокат отказался подавать апелляцию", – рассказал Дамбраускас.
Он сказал, что пытался возобновить процесс, обращался к генпрокурору.
"Но генпрокурор решила, что нет оснований для возобновления процесса, а Вильнюсский окружной суд отклонил заявку адвоката на возобновление процесса. Апелляционный суд также не поддержал апелляцию в отношении ВОС. В связи с нарушением прав человека адвокат от имени Инги обратился в Европейский суд по правам человека. К сожалению, 9 декабря 2021 г. этот суд принял окончательное решение: "заявление не было принято".
Документы по делу не представлены, с целью защиты информации о семье", – указал Дамбраускас.
4 августа 2023 г. женщину подали в розыск. В Каунасе продолжается судебный процесс по передаче ребенка отцу. По данным прокуроров, один из детей уже уехал к отцу в Италию, но девочка была с мамой. Ингу и ее дочь полиция не находит по месту жительства уже месяц. Женщина и ребенок объявлены в международный розыск.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просьба информировать полицию по номерам 8 700 606 00, 8 700 648 00 или 112, или эл. почте raminta.dickiene@policija.lt, vilma.savickaite@policija.lt