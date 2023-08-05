Адвокат о пропавшей в Каунасе матери с ребенком: апелляционный суд перевернул все с ног на голову

Судебные процессы прошли в 2021 г. Историей женщины поделился Фонд защиты публичных интересов.

"Инга Сала с мужем итальянцем жила и в Литве и в Италии, родила двоих детей. Когда начался бракоразводный процесс, Инга с детьми приехала в Литву. Ее супруг обратился в Вильнюсский окружной суд с просьбой вернуть детей в Италию, указав, что мать увезла их самовольно. Вильнюсский окружной суд отклонил требование отца детей, указав, что дети адаптировались к жизни в Литве", – рассказал адвокат.

Однако ситуация изменилась после того, как отец детей подал апелляцию. Во время судебных заседаний Инга не скрывала, что основным местом жительства детей была Италия, но она просила закрепить их место жительства с матерью в Литве.

"Литовский апелляционный суд неожиданно перевернул все с ног на голову: упразднил решение суда низшей инстанции и решил разрешить увезти детей в Италию. Это решение суда обжалованию не подлежит", – сказал Дамбраускас.