5-летняя девочка попала в больницу: малышку избила мать, она в розыске

По предварительным данным, 20 января 20.00 в Йонишкисском районе, дома, женщина (1989 г.р.), применяла насилие в отношении несовершеннолетней (2017 г.р.)
Пострадавшая была осмотрена в больнице.
Подозреваемая находится в розыске.
В связи с инцидентом начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса Литовской Республики.
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