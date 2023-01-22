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Полиция сообщила, что в Йонишкисском районе пострадала маленькая девочка.
5-летняя девочка попала в больницу: малышку избила мать, она в розыске
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, 20 января 20.00 в Йонишкисском районе, дома, женщина (1989 г.р.), применяла насилие в отношении несовершеннолетней (2017 г.р.)

Пострадавшая была осмотрена в больнице.

Подозреваемая находится в розыске.

В связи с инцидентом начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса Литовской Республики.

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