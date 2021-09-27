18-летняя пыталась попасть в Akropolis с "паспортом возможностей" своей матери

18-летняя предъявила охранникам "паспорт возможностей" своей матери. Девушку передали в руки полиции, начато расследование по 1 ч. 302 ст. УК ЛР - за использование чужого документа. Девушке грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
26 сентября похожий случай зафиксирован в Алитусе. В ТЦ Iki на ул. Науёйи, представитель охранной службы задержала нетрезвого (1,91 промилле) мужчину (1967 г.р.), который предъявил чужой "паспорт возможностей". У контролера вызвала подозрение дата рождения, указанная в документе (потом выяснилось, что разница не очень большая - всего 4 года).
Мужчину попросили предъявить удостоверение личности, он сказал, что его нет, поэтому мужчину передали полиции. Задержанный отказался объяснить, где он взял чужой документ. Начато расследование.
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