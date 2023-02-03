15-летний подросток пожаловался социальному педагогу на отца, силой отнявшего телефон

По предварительным данным, 2 февраля, в 8 ч., в Вильнюсе, дома во время конфликта мужчина (1986 г.р.) применил физическое насилие в отношении своего сына (2007 г.р.).

В полицию сообщила социальный педагог. Сообщалось, что отец, применив силу, прижав рукой голову сына к кровати, забрал у него телефон.

Было начато расследование по 2 части 140 ст. УК ЛР (причинение физической боли).