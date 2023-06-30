1300 штук контрабандных сигарет было обнаружено в Шальчининкае таможенниками во время выгула служебной собаки

Об обнаруженной контрабанде сообщила Вильнюсская территориальная таможня. По сообщению таможни, во время выгула таможенниками служебной собаки Рупы на территории дорожного поста в Шальчининкае, собака самостоятельно, без команды, не проводя целенаправленного поиска, обнаружила сигареты, спрятанные в траве у забора возле пункта рентгенологического контроля.
Всего четвероногий сотрудник таможни обнаружил 900 штук сигарет NZ Gold (45 пачек) и 400 сигарет Minsk capital MS (20 пачек).
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