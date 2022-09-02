1 сентября в Вильнюсе: пьяная молодежь и несовершеннолетний насильник

1 сентября, в 20.30 ч., сообщили о попытке изнасилования в Вильнюсском регионе (место совершения преступления редакции известно). Delfi выяснил, что девушка пошла погулять с несовершеннолетним парнем. По предварительным данным, он совершил в отношении девушки развратные действия. Подозреваемый был задержан.

2 сентября, в 0.45 ч., в полицию позвонила девушка и сообщила, что ее не впускают в ночной клуб на ул. Вильняус. Выяснилось, что девушка была очень пьяна и никак не могла объяснить, зачем вызвала полицию: сначала сказала, что не успела допить заказанные напитки, поскольку ее выгнали из клуба, потом сказала, что у нее пропал телефон - с него она звонила в полицию. Девушке предложили поехать домой и больше не пить.

В 1 ч. поступило сообщение, что в квартире на ул. Пабяржес, произошел конфликт между соседями. На месте происшествия выяснилось, что поругались арендаторы: мужчина 1975 г.р. и молодой человек 1995 г.р. Причиной конфликта была громкая музыка. Молодой человек сказал, что другой арендатор в той же квартире громко включал музыку на кухне, мешал ему отдыхать. Мужчина сказал, что не шумел - просто слушал музыку, заметил, что ему угрожали. Мужчина 1975 г.р. решил написать заявление, когда протрезвеет, а студент пошел спать.

В 1.40 ч. в полицию сообщили о шуме в общежитии на ул. Шалткальвю. Звонивший сказал, что из квартиры, где шумят, через окно выбрасывают разные вещи. Полиция обнаружила, что в квартире, где был шум - все разбито, а человек, который это сделал, сбежал до приезда стражей порядка. На улице под окнами валялись разбитые бутылки.

В 5 ч. туда же вызвали полицию еще раз. Звонила женщина, сказала, что ее сын разбил все в доме, ведет себя агрессивно. Когда приехала полиция, женщина встретила их у квартиры - в квартире она закрыла сына. Полицейские нашли 21-летнего молодого человека за занавеской. В квартире был еще больший беспорядок – молодой человек разбил окно и посуду. Женщина сказала, что боится оставаться с сыном в одной квартире. У нее не было претензий к сыну, поэтому он оделся и ушел. Выяснилось, что молодой человек носит браслет на ноге - он неоднократно был судим за нападения на людей, мошенничество и кражи. В последний раз он напал на курьера – нанес ему ножевое ранение в ногу.

Около 2 ч. ночи помощь полиции потребовалась клиенту клуба Dr. Who. Мужчина заявил, что в клубе у него с шеи сняли золотую цепочку. Звонивший гражданин Беларуси был без документов, он был пьян - 1,56 промилле. полиция ему объяснила, что он должен протрезветь и с документами обратиться в комиссариат. После этого мужчина заявил: "Я что дурак, еще куда-то обращаться".

Утром полицейские обнаружили молодого человека, который спал на ул. Вокечу. Они боялись, что молодого человека могут обокрасть или же он может замерзнуть, поэтому решили оказать ему помощь. Молодому человеку не понравилось, что его будят - он пытался ударить полицейских, бранился. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в ночлежный дом. Выяснилось, что молодой человек - пьяный (2,68 промилле) студент третьего курса.