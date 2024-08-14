ВИДЕО: Попугай побил мировой рекорд, назвав 12 предметов за 3 минуты

За 3 минуты четырехлетний африканский серый попугай смог сказать названия 12 предметов, среди которых были, например, „книжка, „жук“, „банка“ и „носок“.

Хозяева Аполлона считают, что он способен на большее, ведь, несмотря на юный для попугая возраст, он уже хорошо различает цвета, слова и предметы. Вербальные навыки позволяют Аполлону считать, общаться с людьми и отвечать на сложные вопросы. Он также любит задавать вопросы, чтобы удовлетворить свое любопытство и понять окружающий мир.

Хозяева попугая Далтон и Виктория Мэйсон из США купили попугая в декабре 2020 года в местном зоомагазине. Они занимаются дрессировкой Аполлона, угощая его любимым лакомством — фисташками.