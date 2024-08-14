ВИДЕО: Попугай побил мировой рекорд, назвав 12 предметов за 3 минуты

За 3 минуты четырехлетний африканский серый попугай смог сказать названия 12 предметов, среди которых были, например, „книжка, „жук“, „банка“ и „носок“.
Хозяева Аполлона считают, что он способен на большее, ведь, несмотря на юный для попугая возраст, он уже хорошо различает цвета, слова и предметы. Вербальные навыки позволяют Аполлону считать, общаться с людьми и отвечать на сложные вопросы. Он также любит задавать вопросы, чтобы удовлетворить свое любопытство и понять окружающий мир.
Хозяева попугая Далтон и Виктория Мэйсон из США купили попугая в декабре 2020 года в местном зоомагазине. Они занимаются дрессировкой Аполлона, угощая его любимым лакомством — фисташками.
Среди попугаев, способных к звукоподражанию, жако считаются самыми талантливыми. В среднем птица может запомнить более 150 слов. Обширные исследования с жако по имени Алекс, проведенные доктором наук Ирэн Пепперберг, показали, что эти птицы могут ассоциировать слова человеческого языка с предметами, которые они обозначают, а также способны воспринимать понятие формы, цвета, порядкового номера и даже понятие нуля. Жако часто стремятся повторять звуки, издаваемые бытовой электроникой — телефоном, домофоном или будильником. Ручной жако может копировать психологию хозяина — то есть его формы поведения, в частности выражающие радость, заботу, раздражение и другие.