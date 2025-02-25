2025.02.25 15:32

В начале июня в Вильнюсе пройдет фестиваль Baltic Pride

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Baltic Pride
Baltic Pride
ФОТО: Organizacijos nuotr.

В начале июня в Вильнюсе пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества Baltic Pride. Как подчеркивает организатор мероприятия, лидер Литовской гей-лиги (ЛГЛ) Владимир Симонко, в контексте мировых тенденций важно громче говорить о европейских ценностях.

„Многообразие и равные возможности закреплены в законах Литовской Республики, поэтому неблагоприятные ветры из-за Атлантического океана не должны их погасить. Попытки нормализовать риторику, направленную против нас – это угроза не только для одного сообщества, но и прямая атака на основные демократические принципы общества“, – цитируются слова В. Симонко в сообщении, опубликованном во вторник.

Сообщается, что фестиваль, организуемый в столице Литвы шестой раз, пройдет со 2 по 8 июня, а его девиз – „Свободны быть (собой)“.

По словам организаторов, в программу Baltic Pride включены мероприятия как для ЛГБТК+-сообщества, так и для его сторонников. В течение недели будут проходить дискуссии, общественные собрания, бесплатные концерты, вечера кино и дрэг-арта, образовательные мероприятия и семинары по вопросам инклюзивности ЛГБТК+, разнообразия и справедливости в профессиональных пространствах.

Также 7 июня фестиваль завершится шествием „За равенство! „ на проспекте Гедиминаса. Организаторы надеются привлечь тысячи участников шествия.

„После шествия традиционно состоится грандиозный концерт с живыми выступлениями литовских и зарубежных гостей. Этот незабываемый вечер соберет сообщество ЛГБТК+ и его сторонников, чтобы отпраздновать любовь, разнообразие и свободу быть (собой) „, — говорится в сообщении.

Baltic Pride — крупнейший фестиваль прав ЛГБТК+ в странах Балтии. Его частично финансируют Вильнюсский городской муниципалитет, Министерство социальной защиты и труда (Минсоцтруда) и Европейский союз (ЕС).

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