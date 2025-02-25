В начале июня в Вильнюсе пройдет фестиваль Baltic Pride

„Многообразие и равные возможности закреплены в законах Литовской Республики, поэтому неблагоприятные ветры из-за Атлантического океана не должны их погасить. Попытки нормализовать риторику, направленную против нас – это угроза не только для одного сообщества, но и прямая атака на основные демократические принципы общества“, – цитируются слова В. Симонко в сообщении, опубликованном во вторник.
Сообщается, что фестиваль, организуемый в столице Литвы шестой раз, пройдет со 2 по 8 июня, а его девиз – „Свободны быть (собой)“.
По словам организаторов, в программу Baltic Pride включены мероприятия как для ЛГБТК+-сообщества, так и для его сторонников. В течение недели будут проходить дискуссии, общественные собрания, бесплатные концерты, вечера кино и дрэг-арта, образовательные мероприятия и семинары по вопросам инклюзивности ЛГБТК+, разнообразия и справедливости в профессиональных пространствах.
Также 7 июня фестиваль завершится шествием „За равенство! „ на проспекте Гедиминаса. Организаторы надеются привлечь тысячи участников шествия.
„После шествия традиционно состоится грандиозный концерт с живыми выступлениями литовских и зарубежных гостей. Этот незабываемый вечер соберет сообщество ЛГБТК+ и его сторонников, чтобы отпраздновать любовь, разнообразие и свободу быть (собой) „, — говорится в сообщении.
Baltic Pride — крупнейший фестиваль прав ЛГБТК+ в странах Балтии. Его частично финансируют Вильнюсский городской муниципалитет, Министерство социальной защиты и труда (Минсоцтруда) и Европейский союз (ЕС).