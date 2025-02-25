В начале июня в Вильнюсе пройдет фестиваль Baltic Pride

„Многообразие и равные возможности закреплены в законах Литовской Республики, поэтому неблагоприятные ветры из-за Атлантического океана не должны их погасить. Попытки нормализовать риторику, направленную против нас – это угроза не только для одного сообщества, но и прямая атака на основные демократические принципы общества“, – цитируются слова В. Симонко в сообщении, опубликованном во вторник.

Сообщается, что фестиваль, организуемый в столице Литвы шестой раз, пройдет со 2 по 8 июня, а его девиз – „Свободны быть (собой)“.