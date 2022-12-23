Врачи в США попросили Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретить продажу популярного препарата от гриппа и простуды Theraflu из-за его неэффективности. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Американские врачи также призвали снять с продажи антигистаминный препарат Benadryl, муколитическое средство Mucinex, анальгезирующее и жаропонижающее лекарство Tylenol. Для покупки этих препаратов не нужен рецепт, однако их прием не помогает больным.
Медики отметили, что в лекарствах содержится фенилэфрин, который используют для борьбы с заложенностью носа. Вещество безопасно для здоровья, но при этом бесполезно. По словам врачей, это было доказано в ходе четырех исследований.
В 2015 году ученые из Университета Флориды обратились к FDA с просьбой исключить фенилэфрин из перечня одобренных безрецептурных лекарств. Управление рассмотрело запрос, но не смогло дать на него точный ответ без "тщательного изучения и анализа".
Профессор Университета Северной Каролины Стефани Феррери считает, что FDA не предпринимает никаких мер, основываясь на том, что препараты не причиняют вреда здоровью.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Праздничная Варшава привлекает литовцев: там и развлечения и товары дешевле
Столица Польши готова к праздникам куда лучше...
Эфир Delfi: итоги недели c политическим обозревателем Рамунасом Богданасом
После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...
Погода на праздники: по лужам на Рождество ходить не придется
В пятницу днем Литва останется в южной зоне циклона....
Поездку с водителем Bolt женщина запомнит надолго: хочет предупредить других
Жительница Вильнюса в среду ночью воспользовалась...
Незабываемая зима в Паланге: самые красивые места, и чего нельзя пропустить
Близятся главные зимние праздники, немало развлечений...