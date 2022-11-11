Врач рассказал, что ждет молодежь, курящую "травку": растет поколение с серьезными расстройствами

Наркотики пробовал каждый 3 европеец: в Литве ситуация иная

Несмотря на то, что в Литве никто открыто не говорит об употреблении наркотиков, разные исследования показывают нехорошую тенденцию – показатели употребления психоактивных веществ продолжают расти. Самый популярный и распространенный наркотик в Литве - конопля, ее начинают курить молодые люди.

Одно из исследований, демонстрирующих масштабы употребления наркотиков в Литве, было проведено 17 сентября-14 ноября 2021 года по заказу Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем. Его результаты показали, что употребление наркотиков в последнее время выросло в 1,5 раза.

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Во время исследования опросили 2501 жителя в возрасте 15–64 лет. В 2021 году хотя бы раз в жизни наркотики употребляли 14,1% жителей Литвы (21,2% мужчин и 7% женщин). Исследование показало, что 13,7% участников опроса указали, что хотя бы раз в жизни курили "травку", 4,3% – делали это в последний год, а 1,5% – в последний месяц.

В исследовании сказано, что средний возраст начинающих употреблять наркотики в Литве колеблется в пределах 19-22 лет. Коноплю начинают употреблять примерно с 19 лет.

Рост распространения наркотиков - тенденция характерная не только для Литвы. Согласно подсчетам, в среднем в ЕС хотя бы раз в жизни наркотики пробовали 29% жителей.

Беспокойство вызывает имитация "травки": такие наркотики приводят к тяжелым отравлениям

Врач Вильнюсского филиала Республиканского центра болезней зависимости Артурас Баркус сказал, что о привычках употребления психоактивных веществ свидетельствуют не только данные опросов, но и косвенные показатели.

Например, это может быть исследование содержимого сточных вод, по ним можно определить, насколько наркотики распространены среди жителей конкретного муниципалитета. Кроме того, определенные тенденции показывают и люди, обращающиеся за помощью.

По словам Баркуса, в Европе данные об употреблении психоактивных веществ собирают ежегодно в каждой стране. Он заметил, что последние данные показывают, что до сих пор психоактивные вещества остаются доступными и широко распространенными во всем ЕС, правда, между разными странами есть большая разница.

"Беспокоят следующие тенденции – воздействие новых психоактивных веществ, имитирующих старые. Например, воздействие самого распространенного психоактивного вещества "травки" – достаточно предсказуемо, а эпизодическое ее курение редко наносит здоровью серьезный ущерб. Однако имитирующие "травку" синтетические каннабиноиды могут вызвать сильное отравление и более интенсивное воздействие на психику, физическое здоровье и поведение, а также случаи тяжелого отравления, даже с летальным исходом", – сказал Баркус.

Последствия – тревожность, замедление мышления и шизофрения

Одурманивание вызывает содержащийся в конопле тетрагидроканнабинол (THC). Курение измельченных стеблей, листьев, цветков конопли особенно распространено в Литве.

После того как THC попадает в легкие, через кровь это вещество попадает в мозг и воздействует на его части, называемые каннабиоидными рецепторами. Происходящие в клетках реакции вызывают у курящего чувство расслабленности и ощущение эйфории.

Однако кратковременный положительный эффект со временем сменяется множеством неприятных и неблагоприятных для здоровья последствий. По словам Баркуса, наиболее распространенные побочные эффекты – тревожность, замедление мышления, замедленная реакция.

Баркус предупреждает, что продолжительное употребление конопли может привести к зависимости или развитию психического заболевания.

"В исследовании, опубликованном больше 30 лет назад, была установлена связь между постоянным курением конопли и развитием шизофрении. Выводы более поздних исследований также показали, что употребление конопли может грозить риском развития психотических расстройств", – сказал врач.

Он отметил, что бывали случаи, когда смешивались разные вещества – например, "травка" с синтетическими каннабиоидами. По словам Баркуса, так поступают, чтобы снизить стоимость наркотика и усилить эффект, но это опасно для употребляющего наркотик человека, ведь, покупая "травку", он может столкнуться с другим веществом или смесью, воздействие которых непредсказуемо.

Баркус обратил внимание на то, что синтетические каннабиоиды могут грозить большим риском как при краткосрочном, так и при долгосрочном употреблении.

По словам врача, проблема в том, что человек может их употреблять, сам того не зная.

"Нежелательный эффект синтетических каннабиоидов может быть похож на эффект конопли, но он бывает сильнее: тревожность, панические атаки, проблемы со сном, кратковременные расстройства памяти, паранойя, даже мысли о самоубийстве. Даже после однократных случаев употребления синтетических каннабиноидов есть риск тяжелых осложнений, связанных с расстройством работы легких, сердца и сосудов, неврологическими и психиатрическими расстройствами. К сожалению, фиксируются и случаи смерти", – сказал Баркус.

Болезнь сама не проходит: помощь предоставляют и анонимным клиентам

Баркус заметил, что курение конопли несет вред не только курящему, но окружающим.

"Одна из форм вреда – зависимость. У этой болезни есть несколько критериев, но самый характерный – потеря контроля. Зависимость - это болезнь, которая сама по себе не исчезает, ее надо лечить. Обнадеживает то, что чем раньше начинают вмешательство, тем больше вероятность выздоровления. Если есть опасения на фоне неуверенности в том, что развилась зависимость, можно обращаться к специалисту, который окажет индивидуальную помощь", – сказал врач.

Баркус указал, что одно из доступных мест помощи для людей с зависимостью – Республиканский наркологический центр, его филиалы есть в 5 городах страны. Врач отметил, что там можно получать услуги анонимно.

Помощь зависимым людям

Чтобы получить помощь, обращайтесь к семейному врачу или в ближайший Наркологический центр:

Республиканский наркологический центр (РНЦ) 8 5 213 7274 info@rplc.lt

Вильнюсский филиал РНЦ 8(52)137808 vilnius@rplc.lt

Каунасский филиал РНЦ 8(37)333255 kaunas@rplc.lt

Клайпедский филиал РНЦ 8(46)415025 klaipeda@rplc.lt

Шяуляйский филиал РНЦ 8(41)522488 siauliai@rplc.lt

Паневежский филиал РНЦ 8(45)582673 panevezys@rplc.lt

Содружество анонимных алкоголиков +370 685 05191/ info@aalietuvoje.org Община полного дома +370 698 73005 infopnb.lt

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