На прошлой неделе сообщено о 9 400 смертях в мире, связанных с коронавирусом, сказал в среду в Женеве руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Это почти на 90 процентов случаев смертей меньше, чем в феврале, когда было сообщено о самом большом количестве смертей от коронавируса в этом году – 75 000.
И хотя это позитивная тенденция, все еще слишком много людей умирают от „болезни, которой можно избежать и вылечить“, сказал руководитель ВОЗ на пресс-конференции.
COVID-19 все еще является пандемией, подчеркнула эксперт ВОЗ Мариа Ван Керкхове. На прошлой неделе в мире зарегистрировано около 2,1 млн. новых инфекций.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Счет за электричество привел к путанице: деньги уплачены, а мнимый долг не пропадает
Либерализация рынка электроэнергии стала нелегким...
Глава мобилизационного пункта полка Калиновского: путь к свободе Беларуси лежит через поля сражений в Украине Эксклюзив Delfi
Полк Кастуся Калиновского – уникальное воинское...
Прогнозы министерства: как будут расти пенсии жителей Литвы в будущем
Большую часть расходов Фонда государственного...
"Видели падение Берлинской стены, увидим и крушение режима Путина": в Сейме исследователи и политики обсудили будущее России
В Сейме Литвы состоялась пресс-конференция,...