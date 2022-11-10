На прошлой неделе сообщено о 9 400 смертях в мире, связанных с коронавирусом, сказал в среду в Женеве руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Это почти на 90 процентов случаев смертей меньше, чем в феврале, когда было сообщено о самом большом количестве смертей от коронавируса в этом году – 75 000.

И хотя это позитивная тенденция, все еще слишком много людей умирают от „болезни, которой можно избежать и вылечить“, сказал руководитель ВОЗ на пресс-конференции.

COVID-19 все еще является пандемией, подчеркнула эксперт ВОЗ Мариа Ван Керкхове. На прошлой неделе в мире зарегистрировано около 2,1 млн. новых инфекций.