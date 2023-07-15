ВОЗ признала, что заменитель сахара аспартам может вызывать рак, но почему его не запрещают?

Несмотря на то, что ВОЗ классифицировала заменитель сахара аспартам, который содержится в десятках тысяч наименований продуктов и напитков, как «возможно вызывающий рак», медики не спешат запрещать его. Все дело в том, что пугающая формулировка на самом деле свидетельствует лишь о том, что у ученых просто нет достоверных подтверждений, что аспартам является канцерогеном. К тому же большинство людей все равно употребляет его в количествах ниже допустимого предела.