Недавно создатели BioNTech объявили, что в следующем десятилетии может появиться вакцина от рака. Об этом сообщили супруги Угур Шахин и Озлем Тюречи, которые даже не используют термин лекарства. По их словам, новый препарат сможет действенно бороться с раковыми клетками. Ученые утверждают, что технология mRNA дает немало надежды на успешное лечение рака, при этом в вакцине будет использоваться не сам вирус, а его генетический код.

Однако не все ученые верят таким громким заявлениям. Нет сомнений в том, что усовершенствованные во время пандемии технологии помогут в развитии методов лечения рака, но заранее защитить человека от всех его форм невозможно.

Невозможно что-то дать человеку, что защитит от всех видов рака

Как сказала заведующая Лабораторией иммунологии Национального онкоинститута Вита Пашуконене, рак можно остановить уже сейчас. Если его вовремя обнаруживают, он поддается успешному лечению и контролю. По ее словам, проблемы бывают, когда болезнь замечают слишком поздно или речь идет об агрессивной форме, которую пока медицина контролировать не в силах.

Нередко в публичном пространстве появляется информация о вакцине от рака, но Пашуконене объяснила, почему в данном случае вакцинация невозможна – нет возможности защитить человека от всех форм рака с помощью вакцины.

"Часто вакцинами называют средства для профилактического контроля инфекционных заболеваний, в организм в той или иной форме впускают информацию о возможной болезни. Так здоровый организм "знакомят" с возбудителями заболеваний, чтобы в случае необходимости иммунная система могла реагировать на них и их уничтожить. Рак - не инфекционное заболевание. Есть лишь несколько форм рака, которые иногда, но не всегда, вызывают вирусы", – объяснила Пашуконене.

Один из примеров – вирусы папилломы человека (ВПЧ), от них вакцины используют и в Литве. Такая вакцина защищает от рака шейки матки, поэтому прививают девочек до 12 лет, а в некоторых странах и мальчиков, поскольку они могут быть носителями вируса. Поэтому можно сказать, что вакцина от рака шейки матки уже есть, но создание вакцины от других форм рака нереально.

"Разговоры о вакцине от других форм рака, которые появляются не из-за вирусов, а из-за изменений в клетках, пока невозможны. Рак может появиться в любом органе, у каждого человека своя иммунная система, поэтому и рак у каждого человека свой. Невозможно что-то дать человеку, чтобы он не заболел раком, невозможно. Не может и речи быть о профилактических вакцинах. У нас могут быть препараты для лечения от рака", – сказала Пашуконене.

Vakcina Pfizer / BioNTech Shutterstock

Прорыв в лечении рака будет, но вакциной это не называется

По словам Пашуконене, усовершенствованная во время пандемии технология mRNA может послужить иммунологическому лечению рака и производству иммуннотерапевтических продуктов, связанных с конкретными процедурами активизации иммунологического лечения рака. Кроме того, эта технология может применяться в лабораторных условиях, например, при производстве в Литве противораковых дендритных клеток, которые активизируются антигенами рака.

Доктор медицинских наук заметила, что эти клетки часто ошибочно называют вакцинами, хотя они таковыми не являются.

"Дендритные клетки - одни из основных звеньев активизации иммунной системы. Когда делают их инъекции, они активизируют лимфоциты, убивающие раковые клетки. С помощью структуры BioNtech, можно было бы активизировать дендритные клетки", – сказала Пашуконене.

Она прибавила, что новую технологию можно использовать и для активизации дендритных клеток в самом человеческом организме – делали бы инъекцию ракового антигена, тогда дендритные клетки активировали бы иммунитет и уничтожали бы клетки рака.

"Так может быть, но пока надо поработать, ведь вся проблема в том, что сложно установить раковые антигены. Это не какие-то специфические антигены, которые мы можем выделить – вот это тот белок, который нужен лимфоцитам, чтобы они распознавали и уничтожали клетки рака. Эта проблема не решена. Благодаря новым технологиям появится больше возможностей для лечения рака, и развитие технологий будет, но чтобы это стало вакциной, которая спасет человечество от рака – этого не будет", – уверена доктор наук.

Сегодняшнее лечение – успешное, если рак на начальной стадии

Что касается сегодняшнего лечения онкозаболеваний и его действенности, онколог-химиотерапевт Национального онкоинститута Лина Даукантене отметила, что для достижения хорошего результата нужно диагностировать рак на начальной стадии, а еще лучше – на дораковой стадии.

Чтобы раковые заболевания обнаруживали на начальной стадии, жителей приглашают периодически участвовать в программах ранней диагностики рака шейки матки, толстой кишки, груди и простаты. Когда обнаруживается дораковая форма, можно остановить распространение рака, а если обнаруживается рак на начальной стадии – можно применить эффективное лечение.

"Если ставят диагноз - рак или есть подозрения на онкологию, то в онкологической больнице делают все возможное, чтобы оказать помощь, как можно скорее, не затягивать с лечением. Если у человека установили рак или подозревают его, то делают все необходимые обследования, назначают лечение. Очень важно, чтобы такие люди попали в учреждения, которые занимаются лечением рака, в которых есть необходимое оборудование и врачи – это должны быть специализированные учреждения, например Национальный онкоинститут", – сказала Лина Даукантене.

По ее словам, после получения результатов обследования, команда обсуждает их результаты и назначает лечение. В команду входят – хирурги, онкологи-радиотерапевты, онкологи-химиотерапевты, радиологи. Дополнительно могут привлекать генетиков, пластических хирургов и т.д. Команда решает назначение лечения.

Lina Daukantienė © DELFI / Julius Kalinskas

"В лечении рака есть три основных метода: хирургический, лучевой и системный медикаментозный противораковый. Последний охватывает медикаментозное лечение, химиотерапию, иммунотерапию, гормонотерапию, если речь идет о раке простаты или груди. Также не надо забывать о вспомогательных методах лечения рака, которые важны для качества жизни человека и общего состояния здоровья – психологическая помощь, реабилитация", – рассказала Даукантене.

Результаты лечения зависят от того, насколько рано диагностирована болезнь. Если это ранняя стадия (1, 2 или 3), то при назначении комплексного лечения, есть надежда на полное выздоровление пациента.

"Если болезнь уже распространилась, если речь идет о продвинутой 4 стадии, когда в органах появились метастазы, тогда цель лечения – продление продолжительности жизни. Стараются замедлить течение болезни, чтобы человек прожил дольше, улучшить качество его жизни и уменьшить симптомы", – сказала Даукантене.

Однако даже в тех случаях, когда рак излечим на ранних стадиях, болезнь может возобновиться. По словам онколога, в таком случае успех лечения зависит от того, на какой стадии диагностировали рецидив.

Главное - не игнорировать симптомы и участвовать в программах

Что касается подбора наиболее подходящего метода лечения, то тут Даукантене отмечает, что в первую очередь учитывается локализация опухоли и ее особенности: размер, распространение, степень опасности, индекс развития раковых клеток и др.

Что главное знать, чтобы не услышать диагноз рака на последней стадии? Онколог сказала, что если человек чувствует себя здоровым, то ему достаточно ежегодной проверки у терапевта и регулярного участия в программах.

"Если появляются какие-то симптомы, нельзя их списывать, надо провериться у врача. У рака обычно нет какого-то особенного симптома – это может быть боль, вздутие живота, проблемы с испражнениями, какое-то уплотнение, появление кровянистых выделений или другое. Иногда бывает и так, что на путь выводит малокровие, начинают искать проблему. Главное, чтобы человек заметил проблему и обратился к врачам", – заметила Даукантене.

Благодаря расширению знаний в сфере генетики, сегодня знают, какие генетические мутации могут привести к раку. Поэтому в тех случаях, когда у человека устанавливают рискованные патологические мутации, его близких информируют об опасности заболевания и приглашают проверить здоровье.

Специальный проект "Выбирай жизнь"

Специальный проект "Выбирай жизнь", который финансирует Фонд укрепления общественного здоровья (администратор фонда - Минздрав)