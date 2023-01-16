Исследование было проведено при помощи создания динамической модели передачи коронавирусной инфекции. Кроме этого, специалисты проанализировали результаты онлайн-опросов среди заболевших жителей Пекина.
Так, учеными было установлено, что заболеваемость коронавирусом в Китае достигла пика 11 декабря. 75,7% пекинцев заразились инфекцией к 22 декабря.
Исследователи отмечают, что после отмены китайскими властями политики "нулевой терпимости" к COVID-19 коэффициент репродуктивности вируса, который отражает его заразность, вырос до 3,44. Из этого следует, что каждый инфицированный коронавирусом может заразить 3,44 человека.
На днях представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Цзяо Яхуи заявила, что за месяц после начала отмены политики "нулевой терпимости" от коронавируса скончались 59 938 человек. Средний возраст погибших составляет 80,3 года.
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