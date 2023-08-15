Семья известного ученого пережила сложный период: открытое свидетельство его жены и предупреждение

"Я поняла, что это серьезно. Сразу набрала 112. Попросила мужа прилечь, боялась, что он упадет. Сначала он противился, еле сумел произнести фразу "не надо драматизировать ситуацию". Я бегала от мужа к перепуганной дочери, которая закрылась в комнате и плакала. Успокаивала обоих, а сама была в ужасном состоянии. 15 минут ожидания… 15 минут, которые необратимо изменили жизнь", – со слезами на глазах рассказала Года.
К приезду скорой левая часть лица Сваюса онемела, он уже сам не смог встать. Он говорил, хотя лицо было наполовину парализовано, он был в сознании, отвечал на все вопросы.
"Врачи попросили его улыбнуться, поднять руки, назвать имя и фамилию – почти ничего он не мог сделать. Его вынесли на носилках. "Все будет хорошо" повторяла я себе, хотя меня всю трясло от напряжения", – вспоминала Года.
Потом целый день неизвестности, ожидания и беспокойства.
"Я звонила в больницу каждый час, спрашивала, как муж, можно ли мне приехать. Мне сказали, что могу приехать вечером, что они делают все необходимые анализы. В тот день из-под ног ушла земля – я чувствовала, что падаю в пропасть. Я мололась и просила лишь об одном – чтобы муж выжил. В пять часов я позвонила, мне сказали, что муж в коме, его готовят к операции, в 6 ч. его оперировали. И снова ожидание. В тот день я поняла, какая хрупкая наша жизнь".
Кошмарные недели: проблеск надежды и перелом
"После первой операции была вторая, после второй - кома. Несколько недель превратились в кошмар – с утра я звонила в реанимацию, по вздохам врачей понимала, что ситуация безнадежная. Врачи не обнадеживали, показывали на экране темные пятна, повреждения мозга. Я помню, что не углублялась в эти объяснения, немного понимала – мне хотелось быть рядом с мужем, держать его за руку, шептать ему слова ободрения. Я надеялась, верила, что ему удастся выздороветь. Муж стал выходить из комы: открыл один глаз, потом второй, зашевелил одним пальцем, потом несколькими, стал реагировать на окружение.
Месяц-два он словно пытался вернуться к жизни, наша надежда росла, мы каждый день бежали к нему, просили бороться, не сдаваться. К сожалению, говорить он не начал, вернуться его к жизни не удалось. Глаза его постепенно стали наполняться грустью, я поняла – это решающий перелом. Я боялась, что он сдастся. Потом начались легочные инфекции, большие дозы антибиотиков, снова реанимация. Он перестал открывать глаза – только в уголках глаз поблескивали слезы. Прогресс прекратился, тело ослабело. Все длилось 2–3 месяца. Надежда разбилась. Я хотела, чтобы муж выжил любой ценой", – рассказала Года, которая похоронила любимого мужа 3 июля.
Была рядом до последнего вздоха
Года сказала, что помнит последние дни, когда она приходила в больницу и видела маленькое тело мужа: "Смотрю на него, он такой маленький, в его стеклянные глаза, чувствую дыхание смерти. Я хотела быть с ним до конца, чтобы он не оставался один. Я понимала, что каждая секунда его жизни - самое дорогое, что есть, что будучи рядом я дам ему почувствовать, что он не один даже в самый тяжелый период жизни, в час смерти. Я вспомнила выражение, что "человек рождается и умирает один" и спросила себя – почему? Я сказала себе, что мой муж не должен оставаться один.
Тема здоровья была для него - табу, перед трагическим днем он чувствовал усталость
"Мой муж никогда не жаловался на здоровье, по крайней мере мне. Я знаю только несколько раз, когда он обращался к врачу: сдавал анализы крови, врач велел ему принимать аспирин. Он не ходил на профилактические проверки. Тема собственного здоровья для него была табу, такое часто бывает с мужчинами. Уже потом я нашла у него разные рецепты, но он никому ничего не говорил, не жаловался, просто не говорил на эту тему.
Год назад он купил тонометр, но использовал его лишь несколько раз. Помню, что несколько дней до того утра он выглядел уставшим, невыспавшимся. И еще он получил травму головы, была зима, он поскользнулся и упал. Я предлагала сходить на рентген. Он посмотрел на меня и сказал, что это лишнее, только ушиб, ничего не болит.
На вопрос, как он себя чувствует, он ответил, что устал, много работы, кроме того, за неделю до этого были похороны родственника. Ведь нормально, когда человек при таких обстоятельствах бывает без настроения", – рассказала Года.
Женщина сказала, что по поведению мужа было видно, что он ничего плохого не чувствует, не подозревает. За два дня до инсульта он как обычно по воскресеньям играл в теннис. Друг, с которым он играл, сказал, что играл он очень хорошо. И реакция и скорость были хорошими. Видимо, только усталость была признаком приближения несчастья.
Самой Годе помогли три вещи
"Как я перенесла? Сама удивляюсь – как. Если бы кто-то сказал мне, что меня ждет, не поверила бы, что подобное можно пережить. Я поняла, что выбора нет, – я должна выжить. Я верю, что каждый человек, перенесший утрату, находит свой способ решения проблемы. Нет универсального. Поэтому тут не уместны какие-то советы, что подходит мне, не обязательно сработает в других случаях", – сказала Года, отвечая на вопрос, как она пережила утрату.
Ей лично помогли молитва, эмоциональная помощь близких и знания в области психологии: "Я цеплялась за это и до сих пор не забываю об этих вещах. Когда сталкиваешься с утратой близкого, понимаешь, что своих ресурсов не хватит для преодоления страха и беспокойства. Молитва успокаивает. Для меня как для верующего человека смерть - это граница, разделяющая два мира. Вера дает надежду и силы жить дальше. Руки друзей и их слова помощи - мощный источник выживания, я не чувствовала себя одинокой. В такой ситуации важно не оставаться в одиночестве.
Психология помогает распознать в себе все признаки переживания и еще раз сказать себе: "что человека не убивает, то его закаляет". У меня есть свой психолог, с которым я могу поделиться переживаниями. Психолог, а не близкий человек, который также сломлен и бессилен, является для меня отличным ресурсом, помогающим восстановить силы".
"Я знаю, что мы учимся не на чужих, а на своих ошибках. Но хочется поделиться с другими горьким опытом и напомнить о банальной и забытой многими правде – люди смертны. Давайте радоваться этому дню, вчера уже нет, а завтра пока нет", – сказала Года.
Врач-невролог: важно знать три признака инсульта
"Люди больше всего боятся инсульта. Последствия его ассоциируются с параличом, плохим качеством жизни, утратой трудоспособности, иногда говорят, что инсульт - это судьба, он неотвратим. Но инсульт – это болезнь, с которой можно успешно бороться и нередко ее можно избежать", – сказал врач-невролог Сантаришкской клиники профессор Дарюс Ятужис.
По его словам, инсульт распространен во всем мире, а в Литве встречается очень часто.
"Есть две разновидности инсульта – ишемический инсульт (нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга) и геморрагический (кровоизлияние в мозг). Чаще встречается ишемический, в борьбе с этой болезнью есть значительный прогресс", – заверил профессор.
Он подчеркнул, что важно вовремя распознать начало болезни, знать первые признаки, поскольку без этого сложно понять, что происходит, важно сразу же вызвать скорую. Основные признаки инсульта – онемение лица и нарушение мимики, нарушение подвижности верхних и нижних конечностей и проблемы с речью. Есть и другие признаки, но это основные, по ним идентифицируют 90% случаев инсульта.
Если появился хотя бы один из этих признаков, надо срочно вызывать скорую или везти пациента в ближайшую больницу.
Кто больше всего рискует заболеть инсультом
Невролог Сантаришкской клиники Ритис Масилюнас сказал, что если знать риск и контролировать его, инсульта можно избежать.
"Большая часть случаев инсульта обусловлена повышенным давлением. Недавно провели исследование профилактических программ – выявили, что 1/4 пациентов, даже те, кто активно участвует в профилактических программах, не корректируют давление. Конечно, актуально не только давление, но они играет существенную роль. Оптимальное систолическое давление должно быть 120–130.
Второй фактор риска - ожирение. Ожирением считается индекса массы тела (ИМТ) выше 30. Примерно треть женщин и мужчин в Литве страдают ожирением. Если снизить массу тела, снизится и давление, улучшится показатель холестерина, сахара в крови.
Еще один фактор риска, распространенный в нашем обществе - это курение. В Литве курят 35% мужчин и около 11% женщин. Мужчины понемногу избавляются от этой вредной привычки, к сожалению, беспокоит рост распространения курения среди женщин. Курение наносит серьезный вред всему организму. Известно, что после того, как человек бросает курить, организм постепенно восстанавливается, а через 5 лет состояние организма становится как у некурящих", – рассказал врач.
Оба невролога отмечают, что мало знать о рисках, надо от них избавляться: их контролируем мы сами – это сбалансированное питание, физическая нагрузка, здоровый образ жизни и хорошее психологическое здоровье. В силу непонятных причин люди иногда игнорируют ценные советы, хотя знают, что делают плохо. Себе можно помочь, пока не стало поздно.
Для улучшения эмоционального здоровья можно обращаться за помощью на сайтах pagalbasau.lt, tuesi.lt. Немало контактов для каждого города можно найти и ЗДЕСЬ.