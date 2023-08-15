Семья известного ученого пережила сложный период: открытое свидетельство его жены и предупреждение

"Я звонила в больницу каждый час, спрашивала, как муж, можно ли мне приехать. Мне сказали, что могу приехать вечером, что они делают все необходимые анализы. В тот день из-под ног ушла земля – я чувствовала, что падаю в пропасть. Я мололась и просила лишь об одном – чтобы муж выжил. В пять часов я позвонила, мне сказали, что муж в коме, его готовят к операции, в 6 ч. его оперировали. И снова ожидание. В тот день я поняла, какая хрупкая наша жизнь".

"Врачи попросили его улыбнуться, поднять руки, назвать имя и фамилию – почти ничего он не мог сделать. Его вынесли на носилках. "Все будет хорошо" повторяла я себе, хотя меня всю трясло от напряжения", – вспоминала Года.

К приезду скорой левая часть лица Сваюса онемела, он уже сам не смог встать. Он говорил, хотя лицо было наполовину парализовано, он был в сознании, отвечал на все вопросы.

"Я поняла, что это серьезно. Сразу набрала 112. Попросила мужа прилечь, боялась, что он упадет. Сначала он противился, еле сумел произнести фразу "не надо драматизировать ситуацию". Я бегала от мужа к перепуганной дочери, которая закрылась в комнате и плакала. Успокаивала обоих, а сама была в ужасном состоянии. 15 минут ожидания… 15 минут, которые необратимо изменили жизнь", – со слезами на глазах рассказала Года.

Месяц-два он словно пытался вернуться к жизни, наша надежда росла, мы каждый день бежали к нему, просили бороться, не сдаваться. К сожалению, говорить он не начал, вернуться его к жизни не удалось. Глаза его постепенно стали наполняться грустью, я поняла – это решающий перелом. Я боялась, что он сдастся. Потом начались легочные инфекции, большие дозы антибиотиков, снова реанимация. Он перестал открывать глаза – только в уголках глаз поблескивали слезы. Прогресс прекратился, тело ослабело. Все длилось 2–3 месяца. Надежда разбилась. Я хотела, чтобы муж выжил любой ценой", – рассказала Года, которая похоронила любимого мужа 3 июля.

"После первой операции была вторая, после второй - кома. Несколько недель превратились в кошмар – с утра я звонила в реанимацию, по вздохам врачей понимала, что ситуация безнадежная. Врачи не обнадеживали, показывали на экране темные пятна, повреждения мозга. Я помню, что не углублялась в эти объяснения, немного понимала – мне хотелось быть рядом с мужем, держать его за руку, шептать ему слова ободрения. Я надеялась, верила, что ему удастся выздороветь. Муж стал выходить из комы: открыл один глаз, потом второй, зашевелил одним пальцем, потом несколькими, стал реагировать на окружение.

"Мой муж никогда не жаловался на здоровье, по крайней мере мне. Я знаю только несколько раз, когда он обращался к врачу: сдавал анализы крови, врач велел ему принимать аспирин. Он не ходил на профилактические проверки. Тема собственного здоровья для него была табу, такое часто бывает с мужчинами. Уже потом я нашла у него разные рецепты, но он никому ничего не говорил, не жаловался, просто не говорил на эту тему.

Года сказала, что помнит последние дни, когда она приходила в больницу и видела маленькое тело мужа: "Смотрю на него, он такой маленький, в его стеклянные глаза, чувствую дыхание смерти. Я хотела быть с ним до конца, чтобы он не оставался один. Я понимала, что каждая секунда его жизни - самое дорогое, что есть, что будучи рядом я дам ему почувствовать, что он не один даже в самый тяжелый период жизни, в час смерти. Я вспомнила выражение, что "человек рождается и умирает один" и спросила себя – почему? Я сказала себе, что мой муж не должен оставаться один.

Год назад он купил тонометр, но использовал его лишь несколько раз. Помню, что несколько дней до того утра он выглядел уставшим, невыспавшимся. И еще он получил травму головы, была зима, он поскользнулся и упал. Я предлагала сходить на рентген. Он посмотрел на меня и сказал, что это лишнее, только ушиб, ничего не болит.

На вопрос, как он себя чувствует, он ответил, что устал, много работы, кроме того, за неделю до этого были похороны родственника. Ведь нормально, когда человек при таких обстоятельствах бывает без настроения", – рассказала Года.

Женщина сказала, что по поведению мужа было видно, что он ничего плохого не чувствует, не подозревает. За два дня до инсульта он как обычно по воскресеньям играл в теннис. Друг, с которым он играл, сказал, что играл он очень хорошо. И реакция и скорость были хорошими. Видимо, только усталость была признаком приближения несчастья.

Самой Годе помогли три вещи