Прививка от Covid-19: какой перерыв допустим между уколами и можно ли мешать вакцины?

Информации в сети так много, что разобраться в ней очень непросто. Оценить, насколько заслуживает доверия тот или иной источник, человеку без специального образования практически невозможно. Даже самые авторитетные издания иногда противоречат друг другу, поскольку в некоторых вопросах врачи и ученые со всего мира до сих пор не пришли к единому мнению.

Русская служба Би-би-си продолжает отвечать на основные вопросы по поводу вакцинации, которые чаще всего задают в поисковиках. В последнем обновлении добавлена информация о том, насколько длинный перерыв допускается делать между двумя прививками, зачем укола два в принципе, можно ли при необходимости смешивать различные вакцины друг с другом, а также насколько надежную защиту от вируса может обеспечить уже первый укол вакцины из положенных двух.

Зачем вообще прививаться?

Прививка - самый надежный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения Covid-19. Учитывая динамику распространения коронавируса, рано или поздно инфекцию подхватит каждый, так что лучше заранее подготовить к ней свой организм и обеспечить себе иммунную защиту - хотя бы частично.

Известно, что коронавирус особенно опасен для людей, уже имеющих какое-либо хроническое заболевание: у них может начаться аутоиммунная реакция (когда вместо чужеродного вируса организм начинает атаковать собственные здоровые клетки) и высок риск развития осложнений.

Поэтому особенно настойчиво рекомендуют как можно скорее привиться тем, у кого есть проблемы с легкими или бронхами, сердечно-сосудистые заболевания и диабет - однако предварительно нужно в обязательном порядке проконсультироваться с врачом.

Вопреки расхожему мнению, заболеть от укола вакцины нельзя: в ней нет вирусных частиц, способных к размножению. В зависимости от типа препарата там содержится либо инактивированный вирус (самая традиционная технология прививки), либо фрагмент его генетического кода (векторные вакцины), либо искусственно созданные белки (пептидные).

В любом случае они не в состоянии проникнуть внутрь клеток и спровоцировать развитие инфекции. Люди, утверждающие, что заболели в результате прививки, могли заразиться в процессе вакцинации (в транспорте по дороге, в очереди на укол и.т.п.), но не в результате введения вакцины.

Не нужно забывать, что даже здоровые люди, переболевшие Covid-19, могут переносить и распространять вирус. Поэтому меры предосторожности - прежде всего ношение маски и дистанцирование - нужно соблюдать не только до и во время, но и после прививки.

Как и у любого другого медикамента, у коронавирусных вакцин есть список противопоказаний, при которых введение препарата может принести больше вреда, чем пользы.

У каждой конкретной вакцины этот список свой, однако пока почти нигде не прививают несовершеннолетних (кроме США, где Pfizer разрешили колоть подросткам старше 12 лет), а также беременных и кормящих женщин (по мнению многих ученых, очень зря - беременных нужно срочно включать в группу риска) и людей, склонных к сильным аллергическим реакциям.

Кроме того, возможна индивидуальная непереносимость компонентов конкретной вакцины - однако такое бывает крайне редко. В таких случаях вам порекомендуют другой препарат.

Если вы находитесь в России, скорее всего вам предложат укол "Спутника V", который разработчики называют "первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире".

В инструкции к препарату сказано, что его "с осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких)".

Почему вакцинируют только взрослых, а детей при этом не прививают?

Короткий ответ: потому что ни одну вакцину на них не испытывали.

Пандемия нового коронавируса застала мир врасплох, так что все препараты для вакцинации разрабатывали и тестировали в экстренном, ускоренном режиме. Чтобы как можно скорее начать вакцинацию, разработчикам пришлось сильно рискнуть и максимально "срезать углы" жесточайших требований.

Некоторые из них запустили препарат в массовое производство еще даже до того, как были получены первые результаты клинических испытаний с участием людей. Зато в итоге путь от подбора опытных лабораторных образцов до начала вакцинации, на который в обычных условиях может уйти не одно десятилетие, был проделан менее чем за год.

Поскольку дети намного легче переносят инфекцию и значительно меньше подвержены серьезному риску в случае заражения (а привлечение несовершеннолетних в качестве волонтеров требует значительно больших усилий), изначально в клинические испытания их включать не стали.

Ровно по той же причине прививки, одобренные для вакцинации взрослых, поначалу не делали людям старше 60 или 65 лет. В первой группе участников клинических испытаний не было (или было недостаточно) волонтеров из этой возрастной группы, поэтому разработчики не могли сделать выводы о том, насколько эффективной и безопасной окажется для них прививка.

У пожилых людей Covid-19 значительно чаще протекает в тяжелой форме, поэтому их к исследованиям подключили сразу после того, как их провели среди более здоровых и молодых взрослых. А недавно три уже одобренные коронавирусные вакцины начали испытывать и на несовершеннолетних.

Глава компании Pfizer (ее препарат был экстренно одобрен ВОЗ еще 31 декабря 2020 года), утверждает, что первая вакцина для подростков 12-16 лет будет зарегистрирована уже осенью, а для детей еще более младшего возраста - к концу года.

Насколько безопасно тогда прививаться взрослым?

Настолько, насколько только ученые могут быть уверены в безопасности вакцины.

С одной стороны, третья, решающая фаза клинических испытаний ни одной вакцины еще полностью не завершена - даже среди взрослых. Все объявленные результаты, в том числе и данные об эффективности того или иного препарата, - предварительные.

С другой, нет более надежных доказательств безопасности того или иного препарата, чем активно ведущаяся по всему миру массовая вакцинация.

В общей сложности хотя бы одну дозу вакцины получили уже почти 500 млн человек, так что у ученых нет сомнений, что ни один из широко применяющихся для вакцинации препаратов угрозы не представляет.

К ним относятся Covishield (AstraZeneka), Janssen (Johnson&Johnson), Moderna, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), две китайские вакцины (BBIBP-CorV и CoronaVac) и российский "Спутник V". Впрочем, ВОЗ пока официально одобрила только первые четыре из них.

Вероятность возникновения серьезных побочных явлений, которые могут представлять угрозу здоровью или даже жизни (вроде внезапного тромбоза), нельзя исключить полностью. Однако они настолько индивидуальны, что предсказать их невозможно, и настолько редки (см. ниже), что преимущества вакцинации сильно перевешивают потенциальные риски.

Что нужно учесть перед вакцинацией? Есть ли какие-то ограничения?

Есть, но - если не считать противопоказаний - их сравнительно немного.

Прививку не рекомендуется делать людям, у которых есть любые хронические заболевания. находящиеся в стадии обострения (включая онкобольных), или любая другая острая инфекция в активной форме (повышенная температура - достаточный, но не обязательный признак наличия в организме воспаления).

Прием некоторых гормональных препаратов снижает эффективность вакцинации, но не препятствует ей.

Если накануне или за пару дней до дня вакцинации вы почувствовали себя неважно - по любой причине, - прививку лучше отложить.

В случае обострения хронических заболеваний вакцинироваться рекомендуют не раньше чем через две недели после выздоровления или ремиссии. Если есть возможность, лучше выждать месяц. А еще лучше проконсультироваться по этому поводу с лечащим врачом.

Если же речь идет о перенесенных в легкой форме ОРВИ вроде гриппа, вакцинироваться можно раньше - вскоре после того, как у пациента естественным образом нормализуется температура и он (или она) перестанет пить таблетки.

Не слушайте людей, которые советуют накануне или сразу после укола принять какое-то лекарство - якобы чтобы снизить вероятность побочных эффектов. Врачи говорят, что такие советы не только бесполезны, но и с большой вероятностью вредны. В крайнем случае, если перед прививкой вы сильно разнервничались, можно принять легкое успокоительное.

Какую вакцину выбрать? Может, лучше подождать?

Независимые эксперты из разных стран в один голос утверждают, что лучшая вакцина на сегодняшний день - та, которая доступна лично вам. То есть любой из тех препаратов, которые официально одобрены для использования в вашем регионе и при этом есть в наличии.

Исключение из этого общего правила только одно: если у вас есть противопоказания к конкретной вакцине. В таком случае действительно имеет смысл привиться другим, безопасным препаратом, если он есть в наличии, или подождать, пока он появится.

Важное уточнение: если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу (или любому другому вопросу, связанному с вакцинацией), лучше не полагаться на собственное мнение или советы родственников, друзей и знакомых - даже с медицинским образованием.

Поскольку список доступных вакцин сильно зависит от региона, а противопоказания у каждого препарата свои (не говоря уже о возможной индивидуальной непереносимости), лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к участковому терапевту (врачу общей практики), который знает лично вас и вашу медицинскую историю.

Что касается новых мутаций вируса - возможно, в какой-то момент существующие вакцины частично или даже полностью потеряют эффективность, но на момент написания этого текста все зарегистрированные препараты обеспечивают от вируса эффективную защиту.

Что нужно делать после прививки? Что можно, а что нельзя?

После введения вакцины какое-то время нужно провести под наблюдением врачей - на всякий случай, чтобы исключить возможность опасной аллергической реакции. Однако даже после этого лучше не садиться за руль до конца дня.

Вопреки расхожему мнению, полный отказ от спиртного на пару недель после вакцинации не входит в список требований. Врачи лишь советуют по возможности воздержаться от выпивки пару дней сразу после укола, поскольку алкоголь в крови препятствует формированию иммунитета от любой болезни. После этого можно вернуться в обычный режим (главное - не злоупотреблять).

Остальные рекомендации также практически не отличаются от тех, что врачи дают после любой прививки. Один-два дня лучше не мочить и не тереть место инъекции, на несколько дней нужно снизить физические (а по возможности и эмоциональные) нагрузки. И в целом не забывать о том, что временно ваш организм может быть немного ослаблен: избегать переохлаждения или перегревания (скажем, в бане или сауне), а также продуктов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Какие побочные эффекты возможны?

Большинство людей переносят прививку без особых симптомов: возможна легкая слабость, боль, покраснение или припухлость в месте укола, легкий дискомфорт в мышцах, иногда повышение температуры, гораздо реже - легкий озноб, тошнота, возможно небольшое увеличение лимфоузлов.

Всё это - абсолютно нормальные реакции при формировании иммунитета. Опасности для окружающих в это время вакцинированный не представляет.

Температуру до 38 градусов советуют не сбивать. Если она поднялась выше, можно принять жаропонижающее, которое вы обычно используете при простуде, лучше всего парацетамол. В редких случаях лихорадка может продолжаться два-три дня.

Серьезные побочные эффекты наблюдаются исключительно редко. Скажем, признаки тромбоза, согласно последним исследованиям, проявляются у 4-5 человек из каждого миллиона получивших прививку (0,0005%) - против 39 случаев на каждый миллион непривитых пациентов, переболевших коронавирусом.

Таким образом, по предварительным данным, прививка снижает риск связанного с коронавирусом тромбоза (инфекция, как мы помним, докатится до всех) примерно в 8 раз.

Когда можно считать, что вирус мне больше не страшен?

Почти все вакцины от коронавируса, доступные на сегодняшний день (за исключением Johnson&Johnson и "легкой" версии "Спутника"), предусматривают двухразовое введение. Это значит, что через какое-то время после первого укола вам нужно будет сделать второй, чтобы усилить защитный эффект.

В ходе клинических испытаний повторную прививку делали спустя несколько недель после первой (обычно через 21 или 28 дней), однако очень возможно, что вам предложат отложить второй укол на пару месяцев - или (в случае "Спутника") даже вовсе обойтись без него.

По словам экспертов, соглашаться на прививку в таком случае все равно стоит: первый укол должен запустить иммунный ответ организма и обеспечить хотя бы частичную защиту. Ее должно хватить для того, чтобы исключить тяжелое протекание заболевания.

Если после первого укола вы простудились, второй лучше немного отложить (насколько - см. здесь). Врачи говорят, что между введением первой и второй доз возможен перерыв сроком до двух месяцев - без какого-либо ущерба с точки зрения эффективности прививки.

Максимальный уровень защиты от коронавирусной инфекции достигается спустя три-четыре недели после второго укола, когда формируется полноценный иммунитет. Однако даже в этом случае привитый может переносить вирус, не зная об этом. Так что по возможности и после прививки нужно продолжать носить маску и держаться на отдалении от окружающих - для их защиты.

Что если я уже переболел? Нужна ли мне прививка?

Настоятельно вакцинация рекомендуется только тем, кто еще не переболел (или переболел бессимптомно и не знает об этом). Если вы точно знаете, что перенесли Covid-19 в последние полгода, прививку лучше пока не делать, а выждать как минимум пару месяцев.

Если у вас есть подозрения, что вы уже перенесли коронавирусную инфекцию, но официально диагноз Covid-19 подтвержден не был, перед прививкой имеет смысл сделать тест на антитела.

Однако при этом нужно помнить, что наличие антител - еще не гарантия защиты. Ученые до сих пор не знают, какой уровень антител обеспечивает надежный иммунитет - и насколько линейна эта связь.

Есть версия, что ключевую роль в борьбе с Covid-19 играют не антитела, а клеточный иммунитет: с помощью клеток памяти организм как бы запоминает инфекцию и быстро производит нужные антитела при новой встрече с вирусом.

Тем не менее иммунитет, полученный в результате перенесенного заболевания, отличается от защиты, которую дает прививка. Поэтому в какой-то момент - когда будут вакцинированы более уязвимые группы населения - привиться настоятельно советуют даже переболевшим.

В любом случае предварительно врачи рекомендуют уже переболевшим сделать тест на антитела IgG и убедиться, что их уровень достаточно упал.

Имеет ли смысл прививаться, если вирус продолжает мутировать?

Короткий ответ - безусловно, имеет.

Мутация - то есть изменение на генетическом уровне под воздействием внешней среды - неотъемлемая и даже определяющая характеристика любого живого организма, от одноклеточных бактерий до нас с вами.

Вирус не живой - но он "оживает", проникнув в клетку, где начинает размножаться, производя собственные копии. Однако не все они идентичны оригиналу: при сборке каждой новой вирусной частицы в цепочке РНК может произойти сбой, положив начало новому варианту вируса.

На сегодняшний день число вариантов вирусного генома в мире измеряется тысячами - однако вакцины, разработанные задолго до появления новых штаммов, тем не менее прекрасно обеспечивают защиту от инфекции.

Ученые не исключают, что рано или поздно вирус мутирует настолько, что какие-то из существующих препаратов для прививки окажутся не столь эффективны. Однако многочисленные исследования (в первую очередь РНК-вакцины от Pfizer и Moderna) подтверждают, что даже в таком случае состав препарата, скорее всего, придется лишь чуть изменить - как ежегодно немного меняют вакцину от гриппа).

Помимо этого, активно ведутся исследования по комбинации различных вакцин: когда первый укол делают одним препаратом, а второй - другим. Есть версия, что так иммунная защита вакцинированных будет еще надежнее.

Как долго действует защита? Придется ли прививаться повторно?

Точного ответа на эти вопросы у ученых по-прежнему нет, поскольку Sars-Cov-2 был обнаружен лишь полтора года назад. Однако, исходя из динамики мутаций вируса и опыта изучения родственных ему патогенов, можно предположить, что иммунитет не будет держаться очень долго.

По последним данным, после перенесенного заболевания, человек остается невосприимчивым к повторному заражению по меньшей мере восемь-девять месяцев, а скорее и не меньше года - хотя это очень индивидуальный показатель и у разных людей этот срок может сильно отличаться.

Однако, как уже было сказано выше, иммунная защита, приобретенная в результате прививки, отличается от естественного иммунитета. По словам ученых, эффект от прививки может продлиться до двух лет (а возможно, и дольше). Но это мы узнаем наверняка только через два года.

Главное, в чем должен отдавать себе отчет каждый вакцинированный - то, что прививка защищает не от заражения, а от тяжелого протекания заболевания.

Вероятность умереть от коронавируса или оказаться в реанимации вакцина фактически сводит к нулю.

Возможность оказаться в больнице или переболеть Covid-19 в легкой форме дома после вакцинации остается, но при этом сильно снижается.

Какую защиту дает первая прививка - и дает ли вообще?

Простой ответ - дает, но рассчитывать на нее особо не стоит.

Во-первых, иммунитет формируется не сразу после прививки, на это уходит - в зависимости от типа полученной вакцины - от полутора до двух недель.

На протяжении этого времени концентрация антител в организме (а значит, и степень иммунной защиты) медленно возрастает, и все приведенные ниже цифры относятся к максимальному уровню.

По предварительным данным исследований, уже первый укол вакцины Comirnaty (она же Pfizer/BioNTech) сводит риск смерти от Covid-19 к нулю - как и вероятность того, что в случае заражения привитому понадобится госпитализация.

Уровень защиты от заражения коронавирусом с относительно легкими симптомами оценивается на уровне не ниже 50%. При этом некоторые эксперты полагают, что он составляет "не менее 80% - а возможно, и более 90%", по крайней мере в течение трех-четырех недель после первого укола. Очень похожие результаты показывает и вакцина от компании Moderna.

Один укол оксфордской вакцины от AstraZeneca гарантирует по меньшей мере 70-процентную защиту от заражения Covid-19 (достаточно тяжелого для того, чтобы у инфицированного проявились симптомы) в течение как минимум трех месяцев.

Примерно такую же защиту дает и российский "Спутник V", поскольку обе вакцины произведены по очень схожей технологии. Предварительные данные показывают эффективность прививки "Спутник лайт" (то есть как раз первого укола) на уровне почти 80%, хотя соответствующие клинические испытания все еще идут и будут закончены лишь к февралю 2022 года.

Зачем тогда вообще два укола?

Первый укол вакцины запускает механизм формирования иммунитета. Если быть точным, инъекция чужеродного белка (или другого антигена - это, опять же, зависит от типа вакцины) заставляет организм начать производство антител, способных обезвредить "захватчика".

Однако, как показывают многочисленные исследования, для надежной защиты от вируса одних антител недостаточно. Необходимо, чтобы организм запомнил инфекцию, то есть сохранил информацию о ней в специальных "клетках памяти".

Тогда при следующей встрече с коронавирусом эти клетки могут вновь запустить конвейер по производству антител, быстро организовав эффективный иммунный ответ.

Кроме того, важную роль в борьбе с инфекцией играют и так называемые Т-киллеры: они уничтожают зараженные клетки организма, не давая вирусу распространяться дальше.

Для этого (если сильно упростить научные выкладки) и нужен второй укол. Некоторые эксперты сравнивают антитела с мечом для борьбы с инфекцией, а Т-клетки и клетки памяти - со щитом для защиты от нее.

Какой срок должен пройти между уколами?

Что касается перерыва между двумя уколами вакцины, мнения экспертов несколько расходятся. С одной стороны, при проведении клинических испытаний волонтеры получали вторую дозы вакцины через 2-3 недели после первой - и заявленные цифры эффективности рассчитаны именно на основании такого временного промежутка между уколами.

С другой, не нужно забывать, что клинические испытания всех вакцин велись в экстренных, беспрецедентных условиях и разработчики пытались максимально сэкономить время. Так что те самые 2-3 недели перерыва - это минимальный возможный срок между двумя уколами, но в реальности он может быть и больше.

Более того, если отложить вторую дозу на месяц и больше, эффективность прививки может оказаться существенно выше. Например второй укол оксфордской вакцины в течение шести недель после первого обеспечивает общую защиту на уровне около 55%, а если отложить его на три месяца, эффективность прививки возрастает до 81%.

В то же время слишком затягивать со вторым уколом не рекомендуется. ВОЗ рекомендует, чтобы срок между двумя дозами не превышал 12 недель.

Резюмировать всё вышесказанное можно так. Если в пункте вакцинации вас попросили прийти за второй дозой вакцины через две недели - приходите через две. Но если вы по какой-то причине пропустили назначенное время второго укола, не переживайте - его можно сделать и через два, и даже через три месяца.

Безопасно ли смешивать вакцины?

Простой ответ - да, хоть и с некоторыми оговорками. Самая важная из них заключается в том, что у каждой вакцины свой список противопоказаний. Так что, если по какой-то причине вы решили привиться повторно, другим препаратом, предварительно обязательно проконсультируйтесь с врачом.

В остальном же исследования показывают, что смешение вакцин может быть не только безопасным, но и полезным.

Например, у волонтеров, которым первый укол делали векторной вакциной от AstraZeneca, а второй (закрепляющий) - м-РНК вакциной от Pfizer, концентрация специфических антител в организме подскакивала в среднем аж в 30-40 раз.

По словам экспертов, точно так же должно работать и смешение двух любых других вакцин, произведенных по разным технологиям - причем, чтобы проверить это, даже не обязательно проводить дополнительные исследования.

Как заверил читателей журнала Nature профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэниел Олтман, такой усилительный эффект "абсолютно вытекает из базовых принципов иммунологии".