Десятилетняя Майя не задавалась вопросом, нужно ли ей вакцинироваться от коронавируса. Она счастлива, что стала одной из первых в мире среди детей, получивших прививку вакциной BioNTech/Pfizer. "Первое, что я после этого сделаю, - приглашу всех подруг на грандиозную вечеринку с ночевкой", - радуется девочка.

Майя участвовала в проведенных в США испытаниях, которые могут дать зеленый свет началу вакцинации детей до 12 лет мРНК-вакциной совместного производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармацевтического концерна Pfizer. Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассмотрит результаты этого исследования 26 октября и может выдать экстренное разрешение на использование вакцины в этой возрастной группе.

Исследования показали высокую эффективность вакцины

К настоящему времени препаратом BioNTech/Pfizer можно вакцинировать подростков старше 12 лет. В новых исследованиях участвовали более 4,5 тысяч детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет; половина из них была вакцинирована BioNTech/Pfizer, вторая половина получила плацебо. Детям была введена треть от объема вакцины, предусмотренного для взрослых. Производители отмечают, что у участников испытаний наблюдался "сильный иммунный ответ".

С просьбой разрешить использование вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет создатели препарата обратились и к регулирующему органу Евросоюза - Европейскому агентству лекарственных средств (EMA). В совместном пресс-релизе немецкой и американской компаний говорится, что европейскому регулятору были предоставлены все необходимые данные, в том числе - результаты поздних стадий исследований. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие месяцы. Остальные производители вакцин против коронавируса, в числе которых - компании AstraZeneca, Novavax и Johnson&Johnson также работают над созданием препарата для детей.

Поскорее вакцинировать или не спешить?

"Я обеими руками за то, чтобы вакцинировать детей до двенадцати лет, - говорит DW Каусар Талат, профессор кафедры международного здравоохранения Школы общественного здоровья и здравоохранения в Университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе. - Ведь вакцинация как можно большего числа людей - это единственный способ избавить нас от пандемии".

Педиатр Якоб Арман (Jakob Armann) гораздо более сдержан. "Ребенка с хроническими заболеваниями, например, с синдромом Дауна, следует вакцинировать, - говорит DW специалист по инфекционным болезням и интенсивной терапии из детской больницы Дрезденского университета. - Однако если ребенок здоров, я бы подождал, пока не появится больше данных и уверенности в том, что у вакцины нет редких побочных эффектов".

Достаточно ли имеющихся результатов исследования?

Пока что в исследовании вакцины участвовали слишком мало детей, чтобы начинать массовую вакцинацию, считает Арман. В первую очередь, педиатра настораживает то, что после второй прививки мРНК среди мальчиков наблюдались случаи воспаления сердечной мышцы. Этот побочный эффект встречался достаточно редко и проходил в легкой форме - но именно поэтому около 2200 участников испытаний от пяти до одиннадцати лет недостаточно для того, чтобы принять решение о массовой вакцинации, считает врач.

Еще один аргумент в пользу осторожного отношения к прививке заключается в том, что у зараженных вирусом детей болезнь проходит тяжело лишь в очень редких случаях. Чаще всего инфекция протекает как легкая простуда.

"Нашей иммунной системе нужны рецепторы, распознающие определенные модели, чтобы с самого начала противостоять вирусной инфекции. Эти рецепторы заставляют организм вырабатывать интерферон, так сказать, первую линию защиты от вирусов, - объясняет DW Роланд Айльс (Roland Eils), глава отдела цифровой медицины в Берлинском институте здравоохранения при университетской клинике "Шарите". - Мы обнаружили, что дети распознают эти модели гораздо эффективнее взрослых и затем активизируют иммунный ответ".

Школы и детские сады как рассадники заражений

В отличие от своего дрезденского коллеги Армана, Айльс тем не менее рекомендует вакцинировать детей - даже самых маленьких. Ведь даже если у большинства детей болезнь протекает в легкой форме, они могут заразить других, объясняет эксперт.

В Германии это уже стало очевидным: в то время как общий уровень распространения вируса растет относительно медленно, и количество новых заражений на 100 тысяч жителей в зависимости от региона колеблется от 20 до 90, все больше школ превращаются в настоящие рассадники инфекции.

Объясняется это довольно просто: несколько десятков непривитых детей сидят в небольших закрытых помещениях, и вероятность того, что среди них окажутся суперраспространители, крайне высока. В некоторых регионах Германии уровень заражений среди детей и подростков превышает 500.

Вакцинация не только для собственной защиты

Еще один аргумент в пользу вакцинации детей - это достижение коллективного иммунитета, говорит Каусар Талат. Ведь в конечном счете общая и самая главная цель человечества состоит в том, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса.

Кроме того, "негативное влияние на детей оказывает не только сама болезнь, но и меры предосторожности, принимаемые с тем, чтобы снизить риск заболевания: локдауны, карантины, закрытие школ", поясняет Талат. Умственное и физическое развитие детей, по словам Талат, сильно пострадало после почти двух лет чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Вакцинация, уверена эксперт, - это лучший способ вернуть их жизнь в нормальное русло.