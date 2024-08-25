„Одет только экипаж“: нудистские круизы набирают популярность

Американское пассажирское агентство Bare Necessities, которое уже более 30 лет предоставляет услуги нудистам, теперь подумывает расширить свою деятельность программой Big Naked Ship.

11-дневное приключение Discovery Nudity на норвежском круизном лайнере Pearl должно начаться 3 февраля 2025 года в порту Майами, откуда пассажиры отправятся в путешествие по Карибскому морю.

60-летний мужчина из числа пассажиров, которые уже принимали участи в таком путешествии, рассказывает о своём опыте: „Сразу голышом на борт не поднимаются. Капитан обычно объявляет, когда можно раздеться: уже после того, как судно выйдет из порта, примерно через полчаса после отхода“.