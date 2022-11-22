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Китай сообщил о первых за шесть месяцев случаях смерти от COVID-19 на фоне роста числа инфицированных.
За выходные в Пекине умерли три человека. Из-за новой волны заражений в столице закрываются парки и музеи.
Новая волна COVID-19 в Китае — новые ограничения
© AP / Scanpix

Некоторые районы города снова оказались в локдауне. Жителей просят оставаться дома и регулярно тестироваться.

Китай — последняя крупная экономика, которая все еще придерживается политики нулевой нетерпимости к вирусу, в то время как остальной мир приучается к жизни с ним.

Новые ограничения были приняты как раз в тот момент, когда Пекин объявил о небольшом ослаблении мер по борьбе с коронавирусом.

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Euronews
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