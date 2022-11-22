Новая волна COVID-19 в Китае — новые ограничения

За выходные в Пекине умерли три человека. Из-за новой волны заражений в столице закрываются парки и музеи.
Некоторые районы города снова оказались в локдауне. Жителей просят оставаться дома и регулярно тестироваться.
Китай — последняя крупная экономика, которая все еще придерживается политики нулевой нетерпимости к вирусу, в то время как остальной мир приучается к жизни с ним.
Новые ограничения были приняты как раз в тот момент, когда Пекин объявил о небольшом ослаблении мер по борьбе с коронавирусом.
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