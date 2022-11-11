Необъяснимая усталость, смена настроений и головная боль по утрам могут быть признаками болезни

– Апноэ сна – что это за состояние и что его вызывает?
– Апноэ сна – хроническое заболевание, которое характеризуется нарушением дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды, что сопровождается нехваткой кислорода и расстройством разных стадий сна. Больные часто даже после продолжительного сна чувствуют сонливость. Апноэ сна чаще фиксируют у мужчин, у женщин после наступления менопаузы, у людей с избыточным весом, с анатомическими изменениями верхних дыхательных путей, у людей с высоким давлением, сердечными заболеваниями.
– Как распознать апноэ сна? На что надо обратить внимание человеку, который спит рядом с таким больным? Что должен знать сам больной, если он спит один или спящий рядом с ним человек ничего не замечает?
– Апноэ сна позволяют распознать симптомы, проявляющиеся во время сна: храп, беспокойный сон, частое пробуждение, остановка дыхания, которую замечают близкие. Пациентам с апноэ сна свойственны разные другие симптомы, проявляющиеся во время бодрствования: повышенная сонливость, головная боль с утра, расстройство памяти и внимания, депрессия, раздражительность, смена настроений, повышенная кислотность, сексуальная дисфункция, высокое давление. Если у человека есть такие жалобы – ему надо обращаться к семейному врачу для дальнейшего обследования.
– Говорят, что один из признаков заболевания - храп, но если спросить у 10 женщин, храпят ли их мужья – спорю, что 7 ответят "да". Так может есть какие-то особенности храпа? Как узнать просто храп и, когда храп свидетельствует о заболевании?
– Храп – специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчетливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией. Он проявляется у 60% популяции. Чаще всего люди просто храпят, этот храп вызывает дискомфорт у близких, но не имеет клинических последствий для храпящего. Храп при наличии других симптомов – усталости, сонливости – может быть признаком апноэ сна.
– Если не лечить эту болезнь, что будет?
– Ученые выявили, что апноэ сна без лечения приводит к разным заболеваниям: повышенному давлению, инфаркту миокарда, сердечной недостаточности, инсульту, диабету второго типа.
Если не лечить апноэ сна из-за сонливости растет риск попадания пациента в ДТП или различные опасные ситуации на рабочем месте - человек может пострадать сам или нанести вред другим.
– Как ставят диагноз апноэ сна?
– Эту болезнь может распознать каждый врач. Для выявления апноэ сна используют разные тесты (тест на выявление синдрома обструктивного апноэ сна, Эпвортская шкала сонливости), однако золотой стандарт для постановки этого диагноза – полисомнография. Это исследование проводят в специальных лабораториях сна. При диагностике и лечении апноэ сна участвуют врачи пульмонологи, неврологи и оториноларингологи.
– Как лечат апноэ сна?
– При лечении апноэ сна важно корректировать факторы риска, снижать массу тела, обеспечить физическую активность и сбалансированное питание, избегать алкоголя, не курить, не злоупотреблять снотворными. Лечение индивидуальное и зависит от степени тяжести.
В тяжелых случаях применяется лечение с помощью аппаратов положительного давления, которые применяют в домашних условиях: перед сном пациент надевает маску, а аппарат обеспечивает постоянную подачу воздуха под давлением, установленным в соответствии с индивидуальными параметрами. Этот метод лечения помогает избежать пауз в дыхании и пробуждений. Если наблюдаются анатомические изменения, то могут применять и хирургические методы лечения: коррекция мягких тканей глотки и мягкого неба, носовой перегородки.
Специальный проект "Выбирай жизнь"
Специальный проект "Выбирай жизнь", который финансирует Фонд укрепления общественного здоровья (администратор фонда - Минздрав)
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