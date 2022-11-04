У пациента уже была ослабленная иммунная система после пересадки почки, когда он дал положительный результат.
Несмотря на то, что у пациента не было никаких симптомов, тест продолжал давать положительный результат на Covid до января 2022 года.
Врачи в больницах в Лондоне, где он лечился, сообщили, что им неизвестно ни о каком другом задокументированном случае излечения человека после столь длительного времени.
В отчете говорится, что с помощью генетического анализа врачи определили, что у 59-летнего мужчины все еще был ранний вариант исходного уханьского штамма коронавируса.
Лондонские медицинские эксперты смогли вылечить мужчину с помощью смеси нейтрализующих антител, которые, как известно, эффективны против ранних вариантов коронавируса.
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