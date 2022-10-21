Молодой человек так и не вернулся погулять с собакой: специалист назвал признаки приближающейся трагедии

За полгода до трагедии – смена поведения и намек на вечеринке

Айсте (настоящее имя редакции известно) рассказала о марте 2020 года, когда она лишилась близкого друга: "Он утром сказал маме, что едет на работу, а позже мы узнали, что работодателю он сообщил, что плохо себя чувствует и не придет на работу. Вечером мать заметила, что Тадас (имя изменено) не вернулся в обычное время, чтобы погулять с собакой. Около полуночи она поехала в полицию, полицейские только посмеялись и сказали, может, он нашел девушку".

Вскоре был зафиксирован сигнал телефона пропавшего Тадаса, нашли прощальное письмо. Тогда зашевелилась и полиция, и друзья пропавшего. К сожалению, поздно: в лесу нашли автомобиль Тадаса, а рядом с ним – тело, молодой человек покончил с собой.

Айсте сказала, что сейчас может сказать, что перемены начались задолго до того дня: "Он был душой компании. Я могла смеяться после каждого его слова, а в последнее время он стал агрессивным, юмор стал злым. На последней вечеринке он крепко обнял друзей. За полгода до самоубийства он начал реже встречаться с людьми, не собирался с друзьями, когда его приглашали. На одной вечеринке, пьяный он сказал, что если все окончательно достанет, он возьмет веревку и поедет в лес".

Иногда увидеть угрозу сложно: порой сигналом может быть излишняя веселость

Психолог-психотерапевт, профессор Вильнюсского университета Паулюс Скруйбис сказал, что на самом деле есть признаки, по которым можно определить, что человек намерен покончить с собой, но иногда их нелегко заметить:

"Они есть, но нельзя сказать, что во всех случаях их легко заметить. Иногда это замечают не обязательно самые близкие люди, а посторонние. А иногда люди так все скрывают, что этого практически никто не замечает. Но в принципе признаки есть. Один, когда человек прямо говорит, например "я покончу с собой" и т.п. или когда говорит намеками, например – "все бессмысленно", "может, без меня вам будет легче" или "кто позаботится о моих собаках, когда меня не станет" или что-то в этом роде".

Другой признак – если человек начал интересоваться разными способами самоубийства или у него появляются вещи, которые можно использовать для самоубийства. Об угрозе может свидетельствовать и изменившееся поведение: если человек долго чем-то огорчен, испытывает чувство безнадежности. Резкая смена настроения тоже может быть признаком наличия мыслей о самоубийстве. Скруйбис отметил, что могут быть и такие признаки, которые кажутся улучшением состояния:

"Когда человек ведет себя необычно. Даже если какое-то время он был чем-то огорчен, что-то его беспокоило, а потом резко состояние улучшилось, а причина этого улучшения неясна, это может быть признаком того, что ему стало легче - он увидел выход в самоубийстве, нашел решение".

Прямой вопрос может помочь, но что делать с ответом?

На вопрос, как правильно реагировать, если есть подозрения, что человек переживает очень тяжелый период и думает о самоубийстве, Скруйбис сказал, что лучше всего задать прямой вопрос и поговорить:

"Все знаки, о которых я говорил, надо принять, обратить внимание, проявить интерес. Попытаться понять, спросить у человека: вот я обратил внимание, что-то изменилось; я обратил внимание, что ты говоришь, что все не имеет смысла, меня это беспокоит, я подумал, может, ты думаешь о самоубийстве. Можно прямо спросить. Знаю, что этот вопрос пугает, задать его нелегко, можно опасаться, что таким вопросом можно побудить человека к самоубийству. Но если человек не думает о самоубийстве – то не побудит. И, наверное, главное – что делать, если ответ будет положительным?"

Что делать в таком случае, если ответ на такой ужасный вопрос будет положительным? Скруйбис сказал, что сначала надо попытаться понять причины. Возможно, вы тот человек, перед которым думающий о суициде сможет выговориться. В процессе разговора слушателю станет понятнее ситуация, а рассказчику - легче. Следующий шаг – подумать вместе, чем можно помочь:

"Может, обратиться к психологу, психиатру или ксендзу. Искать, кто может помочь".

Он заметил, что не надо умалять проблемы человека, надо попытаться их понять. Даже если проблемы не кажутся серьезными, для кого-то они были такими, и он стал думать о самоубийстве. Попытка умалить проблемы может быть воспринята как непонимание, неуважение.

Люди, пережившие самоубийство близкого, испытывают чувство вины

Если выяснилось, что человек думает о самоубийстве, надо оценить его состояние и до того, как состоится встреча с третьим лицом, которое может оказать помощь, в некоторых случаях человека нельзя оставлять , находиться с ним рядом, пока не подоспеет помощь.

Айсте и сегодня не может спокойно вспоминать об ушедшем друге, чувствует свою вину: "Трудно осознать, что человек сам лишил себя жизни. За две недели до несчастья мне снился сон как раз о самоубийстве, я рассказала подругам (из той же компании). Поэтому я винила себя за то, что в те две недели не нашла времени позвонить ему, узнать, все ли у него в порядке".

Чувство вины часто становится постоянным спутником людей, потерявших близкого, который наложил на себя руки – хочешь-не хочешь мысленно возвращаешься к определенным моментам, воспоминания становятся самобичеванием за неправильные действия, за то, что не был рядом. Скруйбис работает с такими пациентами. Он говорит, что важно осознать вопрос ответственности за действия:

"Кто отвечает за действия самого человека, за его самоубийство? Я не могу думать, что вина в первую очередь лежит на окружающих. Я не говорю о таких ситуациях, когда, например, над человеком совершают насилие, его истязают и т.д. Это другая тема. Обычно человек, даже если он страдает, он отвечает за свои действия – обратился ли он за помощью, что он делает и т.д. С близкими таких людей я рассматриваю вопрос ответственности – сколько, даже в процентах, ответственности они берут на себя, а сколько взял тот, кто покончил с собой, возможно, сколько ответственности лежит на других людях, даже специалистах, если они оказывали помощь, если такие были. Когда ты делишь – чувство вины полностью не уходит, но, быть может, становится не таким острым".

Иногда отказываются от помощи, даже если она нужна

По словам Скруйбиса, люди, лишившиеся близкого, который покончил с собой, иногда считают, что это они во всем виноваты, но это не так: "Важный момент, они пытаются прокрутить все, думают, что могли сделать иначе. Но из других ситуаций, из психологии людей мы знаем, что спустя какое-то время мы лучше знаем, как надо было поступить. Когда знаешь, к чему все привело, нам кажется, что все было ясно, но, даже если иметь в виду то, что я говорил, что бывают признаки, которые можно увидеть, реагировать на них, во-первых, они не всегда заметны, их не всегда видят близкие. Сейчас вы пишите и быть может многие прочитают об этом, но если ты тогда этого не знал – ты не мог что-то сделать".

Он заметил, что некоторые люди категорически отказываются от помощи, а находящийся рядом беспокоится, мучается, ищет выход:

"В таком случае хочется сказать, что тебе самому (тому, кто хочет помочь) нужна консультация специалиста по двум причинам – жизнь в постоянном напряжении это кошмар и поддержка в таком случае очень важна. Во-вторых, можно посоветоваться, что делать, как себя вести, если человек отказывается от помощи, а при этом говорит о самоубийстве, может пытается покончить с собой, но помощи не принимает. Очень важно, чтобы тот, кто пытается помочь, не взваливал все на себя, делился ответственностью с другими близкими, сам общался со специалистом".

Люди, столкнувшиеся с самоубийством, по словам Скруйбиса, несут тяжелое бремя и иногда думают, что они не заслуживают помощи, поскольку сами не смогли ее оказать, но это не так. С такими мыслями, по словам психолога, надо идти к специалисту. Вероятно, чувства вины, горя, утраты полностью избежать не получится, но станет намного легче.

Весть тем, кто думает о трагическом сценарии

"Если вы думаете о самоубийстве – я верю, что для этого есть серьезные причины. Я не думаю, что люди думают об этом из-за мелочей. И я верю, что вы думаете о самоубийстве, поскольку не находите решения проблемы, не знаете, что с этим делать. Значит, это так сложно, что нет легкого решения. Я понимаю, может казаться, что надежды нет, и самоубийство – единственный способ решения.

Но быть может вы позволите себе, даже если уже пытались, еще раз попробовать найти человека, специалиста, который поможет вам найти иное решение тех проблем, которые больше всего разочаровывают, наносят боль, больше всего терзают. Даже если кажется, что это – невозможно, попробуйте еще раз найти людей, которые смогут вам помочь. Попытаться найти выход, даже если вам три, пять раз не помогли, вы разочаровались, вас не поняли, все равно стоит. Попробуйте, может на этот раз получится?", – сказал Скруйбис.

Айсте спустя 2,5 года со дня смерти друга сказала, что самое главное – не отмахиваться, когда слышишь слова "мне плохо": "Спросите у человека, как у него дела. Не дежурно, а по-настоящему. Если вы заметили, что он избегает других людей или стал озлобленным, не таким как обычно, спросить, что случилось, что изменилось. Показать человеку, что он важен. Мы живем в безумном темпе, но иногда надо остановиться и собраться. И даже если кому-то кажется, что вы никому не нужны, поверьте, это не так".