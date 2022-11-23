Причины диабета

Врачи эндокринологи говорят, что причины сахарного диабета могут быть разными, все зависит от типа. К примеру, диабет I типа развивается из-за полной нехватки инсулина, когда поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, а глюкоза накапливается в крови.

"Это диабет молодых людей – им заболевают с младенчества до 35 лет. Хотя в последнее время его часто диагностируют и у людей старшего возраста", – сказала Наскаускене.

VUL Santaros klinikų gydytoja endokrinologė Gintarė Naskauskienė © Stopkadras

Диабет II типа - обычно болезнь людей старшего возраста и в отличие от диабета I типа, эту болезнь можно остановить в развитии или отсрочить ее проявление.

"Факторы риска диабета II типа - избыточный вес, ожирение, конечно, огромное влияние имеет генетическая предрасположенность – если среди близких родственников или дедушек и бабушек кто-то болел, то на это надо обратить внимание: раньше сдавать анализы, заниматься профилактикой. Тут важно питание, физическая активность, правильный режим сна, отказ от вредных привычек", – сказала специалист.

По ее словам, надо ограничить употребление легко усвояемых углеводов, не рекомендуется есть много красного мяса, питание должно быть сбалансированным.

40–50% рациона должны составлять углеводы - фрукты, овощи, зерновые культуры, например, каши, меньше пшеничной муки, белого риса, сахара, сладостей. Мясо, белки и жиры должны составлять 20–30% рациона.

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Симптомы, свидетельствующие о болезни

Классические признаки диабета – жажда и частое мочеиспускание. При диабете I типа часто наблюдается снижение веса.

"Если нет симптомов, но есть избыточный вес, ожирение, больные диабетом родственники, люди с нарушением липидного обмена, высоким холестерином, давлением, с 45 лет должны обращаться к семейному врачу и сдавать анализы на глюкозу - с утра, на голодный желудок. Если количество глюкозы выше 6,1 ммоль, надо сделать глюкозотолерантный тест", – сказала врач.

К этому тесту надо правильно подготовиться – за 8–12 ч. не есть, можно пить воду, других напитков лучше избегать. Перед тестом нельзя курить, надо настроиться на то, что тестирование займет два часа.

"Глюкозотолерантный тест проводится так – человек должен выпить 75 г глюкозы, а через два часа проверяют, какая это глюкоза, как изменились показания крови, как поджелудочная железа справляется с глюкозой", – рассказал Савицкас.

Endokrinologas Raimondas Savickas ("Northway" medicinos centro nuotr.) © Medicinos centro „Northway“ nuotr.

Как лечат диабет?

Для людей из группы риска анализ крови назначается 1-2 раза в год, чтобы вовремя заметить повышение уровня глюкозы в крови и избежать развития болезни. Если ставят диагноз, то человеку назначают лечение, оно зависит от типа диабета.

Диабет I типа контролируют с помощью инсулина - инъекций или инсулиновой помпы. Конечно, человек должен следить и за образом жизни – отказаться от вредных привычек, быть физически активным, контролировать питание.

"Если речь идет о диабете II типа, то также важно сбалансированное питание, физическая активность не меньше 150 минут в неделю, снижение веса, но только под контролем диетолога, а не так, что задумал и не ем несколько дней и пью только воду. Вес должен снижаться за счет сбалансированного питания. Важен сон", – сказала Наскаускене.

Цель врачей и пациентов – достижение нормального количества глюкозы в крови. Однако полностью выздороветь больным диабетом нельзя.

"Надо знать, что сахарный диабет - хроническое заболевание. Если его диагностировали, то это на всю жизнь", – заметил Савицкас.

Если запустить болезнь, грозят осложнения

Савицкас рассказал, что пока не появились лекарства, диабет был смертельной болезнью. От диабета I типа люди умирали в течение года.

С диабетом II типа люди жили дольше, но развивались осложнения, продолжительность жизни сокращалась. Благодаря развитию медицины, сейчас больные диабетом ведут нормальную жизнь, но должны следить за течением болезни и стараться избегать осложнений.

"Это нестандартная болезнь, она у всех проявляется по-разному. У одних ее течение легкое, у других – тяжелое. Если ты не лечишься, рискуешь осложнениями. А осложнений бывает много - это потеря зрения, болезни почек, сердца, конечностей. Такие осложнения необратимы и значительно ухудшают качество жизни человека. Иногда даже могут привести к смерти", – сказал Савицкас.

По словам врача, первые 2-3 года после того как человек узнает диагноз сахарный диабет, он старается следить за своим здоровьем: честно измеряет уровень глюкозы, заботится о здоровье.

"Но диабет - коварная болезнь, при ней ничего не болит. Если здоровый образ жизни не становится привычкой, болезнь запускают. А поскольку ничего не болит, не обращают внимания, а потом приезжают с тяжелыми осложнениями, тогда бывает больно. Сам диабет только пугает, поэтому человек свыкается с ним и утрачивает мотивацию следить за своим состоянием", – заметил Савицкас.

По данным Института гигиены, в прошлом году в Литве диабетом I типа болели около 8000 жителей, а II – около 140 000.

Специальный проект "Выбирай жизнь"

Специальный проект "Выбирай жизнь", который финансирует Фонд укрепления общественного здоровья (администратор фонда - Минздрав)