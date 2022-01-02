Новогодние праздники и сопровождающие их обильные застолья могут еще долго напоминать о себе лишними килограммами и дополнительными складками на талии. И поэтому многие из тех, кто не ограничивал себя в еде и употреблении алкоголя, теперь лихорадочно пытаются привести свою фигуру в порядок - как правило, с помощью голодания. По мнению немецких экспертов, это ошибка.

Слушайте свой организм

Как отмечает в интервью информационному агентству dpa специалист по диетологии Надя Рёве (Nadia Röwe) из Федерального центра питания (BZfE) в Бонне, людям уже надоели низкокалорийные, низкоуглеводные и прочие жесткие диеты. К тому же, после подобных разгрузочных дней, а то и недель, очень легко снова набрать лишние килограммы, ведь организм будет пытаться восполнить упущенное и начнет откладывать "запасы" на случай повторения "голодовки". И это - одна из причин, по которым в Германии все больше экспертов отдают предпочтение совершенно иному подходу.

Речь идет о так называемом "интуитивном питании": человек должен научиться прислушиваться к сигналам собственного организма. Дескать, наше тело само подскажет, когда и что нам следует есть - с помощью посылаемых нашему головному мозгу сигналов голода, аппетита, насыщения. Диетологи советуют относиться серьезно к этим подсказкам и не переедать, прекращая трапезу сразу после того, как у вас появилось чувство сытости.

Причем, как с давних пор указывают специалисты, есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу и концентрируясь на каждом ее кусочке, вкусе, текстуре. Человек, который ест быстро, съедает куда больше пищи, чем ему нужно на самом деле, поскольку чувство насыщения у него появляется с опозданием. Ну а все лишнее отражается и на фигуре, и на желудке. Ферменты поджелудочной железы не справляются с расщеплением продуктов, и в желудок они попадают недостаточно обработанными, что чревато ожирением и дисбактериозом.

Никаких радикальных мер!

Как показали исследования, метод регуляции веса с помощью интуитивного питания гораздо более эффективен, нежели тактика ограничений в еде, скрупулезного подсчета калорий, разделения продуктов на "вредные" и "полезные". Между прочим: соответственно теории приверженцев модели интуитивного питания, "вредных" продуктов вовсе не существует. По их мнению, есть можно практически все, но в меру.

В питании вообще необходим баланс. Ведь если мы, например, в угоду фигуре скажем "нет" жирам и вычеркнем их из своего рациона, то это крайне отрицательно скажется на работе нашего головного мозга и нервной системы. К серьезным последствиям может привести и полный отказ от сладкого. У тех, кто на такое идет, нередко наблюдаются головные боли и головокружения.

Уже при рождении человека его организм наделен особой интуицией, способствующей безошибочному выбору пищи, которая необходима в данный конкретный момент. И тот, кто хочет правильно питаться, должен сделать все для того, чтобы эту естественную интуицию восстановить, подчеркивают эксперты.

Берите пример с детей!

Немецкий диетолог Уве Кноп (Uwe Knop) обращает внимание на поведение детей, которые, как известно, не знают ни о каких диетах и системах питания. Они просто умеют хорошо прислушиваться к своему организму, а он-то уж всегда подскажет, что ему нужно. Согласно установке эксперта, тот, кто хочет правильно питаться, должен уподобиться ребенку - отказаться от контроля за своим весом и просто довериться организму.

В своей книге "Дитя, ешь то, что… тебе по вкусу!" ("Kind, iss was… dir schmeckt!"), Уве Кноп, к примеру, поясняет, почему дети отдают предпочтение тем или иным продуктам. Взять хотя бы любовь малышей к белому хлебу. Оказывается, этот продукт - отличный источник энергии, необходимой для роста ребенка. Да и переваривается он куда лучше, чем хлеб из муки грубого помола. Часто родители заставляют детей съедать все, что лежит на тарелке. Уве Кноп против такой установки. Эксперт убежден: съедать нужно ровно столько, сколько требуется организму. Но, разумеется, если человек с утра до вечера занят тяжелым физическим трудом, то на его тарелке, конечно же, должно быть больше еды, чем у того, кто работает в офисе.

Не говори "нет" фастфуду!

Главное правило интуитивного питания состоит в том, что есть можно всегда и везде, но только в том случае, если вы испытываете физиологическое чувство голода, а не едите под воздействием не связанных с голодом факторов - таких как грусть, тревога, стресс, вознаграждение за хорошую работу, традиции, скука.

По мнению Уве Кнопа, полную свободу выбора в еде человеку следует давать уже с шестимесячного возраста. Так, он считает, что малышам не надо запрещать есть из тарелки мамы или папы и выбирать из нее все, что ему понравится, будь то кусочек картофеля, брокколи или банана. Причем разнообразная еда должна быть постоянно доступна - в том числе, и "запретные" продукты вроде фастфуда.

Ибо, как показала практика, когда "запретная" еда перестает быть запретной, человек утрачивает к ней былой интерес. В любом случае, чтобы не переедать, у нас всегда должен быть выбор. Ведь, как это ни парадоксально звучит, обжорство провоцируется не изобилием продуктов питания, а их отсутствием.