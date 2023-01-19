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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на сессии Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что ежегодные потери из-за депрессии и тревожных расстройств составляют 12 млрд рабочих. Для мировой экономики это обходится в 1 трлн долларов в год.
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas
© Scanpix / Reuters

Работодателям, по словам Гебрейесуса, необходимо поддерживать эмоциональное состояние сотрудников. Однако на эти цели в среднем страны выделяют только 2% бюджета. Глава ВОЗ призвал бизнес инвестировать в службы психического здоровья.

Гебрейесус рекомендовал обучить менеджеров выявлять "источники стресса" на работе и реагировать на «эмоциональные переживания» сотрудников. Кроме этого, он посоветовал работодателям адаптировать условия труда для лиц с психическими расстройствами.

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Forbes.ru
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