Работодателям, по словам Гебрейесуса, необходимо поддерживать эмоциональное состояние сотрудников. Однако на эти цели в среднем страны выделяют только 2% бюджета. Глава ВОЗ призвал бизнес инвестировать в службы психического здоровья.
Гебрейесус рекомендовал обучить менеджеров выявлять "источники стресса" на работе и реагировать на «эмоциональные переживания» сотрудников. Кроме этого, он посоветовал работодателям адаптировать условия труда для лиц с психическими расстройствами.
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