Фактчекинг: безопасно ли делать прививку от коронавируса детям?

Немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) 9 декабря рекомендовала начать вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет с хроническими заболеваниями. В сообщении комиссии при этом сказано, что по индивидуальному желанию родителей прививка может быть сделана всем детям этой возрастной группы.

Рекомендация Stiko последовала после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в конце ноября одобрило применение вакцины от ковида производства BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет. Делать прививки от коронавируса подросткам от 12 лет Stiko рекомендовала еще в августе.

Первой федеральной землей, которая с 15 декабря начнет массово прививать маленьких детей, станет Берлин. Прививку можно будет сделать в школах, центрах вакцинации и даже в музее естественной истории и зоопарке.

Между тем споры о том, надо ли прививать детей от коронавируса, не утихают. Недавний случай с 12-летним мальчиком из немецкого города Куксхафен, умершего вскоре после второй прививки BioNTech/Pfizer, еще больше обострил дискуссию по поводу безопасности вакцинации для детей и подростков.

"Нет доказательств того, что вакцины убивают детей"

В СМИ и социальных сетях появились десятки сообщений, в которых утверждалось, что причиной смерти мальчика стала прививка. Однако эти утверждения по меньшей мере вводят в заблуждение. Администрация города Куксхафен передала данные об окончательных результатах вскрытия в Институт имени Пауля Эрлиха (PEI), отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области.

В заявлении PEI, сделанном на основании этой информации, сказано, что у ребенка было диагностировано тяжелое сердечное заболевание. "Принимая во внимание медицинские данные, вакцинацию нельзя считать единственной причиной летального исхода", - говорится в заявлении.

До 30 сентября в Германии были зарегистрированы пять смертельных случаев в возрастной группе от 12 до 17 лет после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer, отмечается в последнем отчете PEI. По меньшей мере у трех подростков были серьезные хронические заболевания.

Профессор Йорг Дётш (Jörg Dötsch), директор клиники педиатрии и подростковой медицины университетской больницы Кёльна, убежден, что причиной смерти ни в одном из случаев не стала прививка от коронавируса. "Нет никаких доказательств того, что вакцины могут убивать детей. Смерти детей в Германии по времени тесно совпали с введением им вакцины, но ни одна из смертей не произошла в результате вакцинации", - уверен он.

Подвержены ли дети риску заражения коронавирусом?

Убежденные противники вакцинации детей против коронавируса аргументируют это тем, что дети якобы не подвержены серьезному риску заражения. К сожалению, это не так. В последнем еженедельном отчете "Заболеваемость и смертность" Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сказано, что "COVID-19 может также привести к тяжелым последствиям у детей и подростков".

В документе отмечается, что дети и подростки могут заразиться коронавирусом, заболеть и стать его распространителями. Изучив данные по март этого года, эксперты CDC обнаружили, что совокупные показатели инфицирования ковидом и клинических проявлений заболевания у детей от 5 до 17 лет были сопоставимы с показателями инфицирования и заболеваний в возрастной группе от 18 до 49 лет и превышали показатели у взрослых от 50 лет и старше.

На брифинге, проведенном в начале декабря, представители CDC сообщили, что до середины октября было зарегистрировано более 8300 случаев госпитализации с ковидом детей 5-11 лет и почти 100 смертей. CDC подчеркивает, что COVID-19 входит в десятку основных причин смерти детей в этой возрастной группе.

Это подтверждает и Шон О'Лири, заместитель председателя Американской академии педиатрии (AAP) и специалист по детским инфекционным заболеваниям из Университета Колорадо.

"Более 6,6 миллиона детей были инфицированы этим вирусом с начала пандемии, и последствия заражения были самыми разнообразными. Дети могут заболеть ковидом, и у некоторых заболевание проходит в очень тяжелой форме", - говорится в его письме DW, полученном по электронной почте.

Согласно научной публикации Гарвардской медицинской школы, маленькие дети также рискуют заразиться коронавирусом, даже если у многих из них симптомы выражены слабо или вообще отсутствуют. Опасность тяжелого протекания заболевания гораздо выше у детей с хроническими заболеваниями.

Может ли прививка от коронавируса спровоцировать миокардит?

Еще один распространенный аргумент противников детской вакцинации заключается в том, что прививка от коронавируса может вызвать тяжелый миокардит - воспаление сердечной мышцы и привести к образованию тромбов.

Однако у ребенка, инфицированного коронавирусом, по словам О'Лири, вероятность заболеть миокардитом гораздо выше, чем у ребенка, получившего прививку. "При заражении коронавирусом опасность тяжелой формы воспаления сердечной мышцы гораздо выше, чем после вакцинации. Во втором случае миокардиты встречаются крайне редко, протекают в очень легкой форме и проходят самостоятельно", - добавляет он.

Профессор Йорг Дётш также отмечает, что случаи миокардита при вакцинации составляли примерно один на 16 тыс. детей. "По сравнению с этим, риск развития миокардита при инфекции COVID-19 примерно в шесть раз выше", - говорит он. А опасность образования тромбов преимущественно связана с векторной вакциной AstraZeneka и крайне редко встречается при вакцинации мРНК-вакцинами BioNTech/Pfizer и Moderna.

Вероятность смерти детей от вакцины выше, чем от вируса?

Чувство страха, которое испытывают некоторые родители в связи с вакцинацией детей от коронавируса, усиливает еще одно ложное утверждение, в последнее время активно курсирующее по соцсетям. Дескать вероятность смерти ребенка после прививки в 50 раз выше, чем от самого коронавируса. За этим фейком стоит бывший вице-президент отдела исследований и разработок компании Pfizer Майкл Йидон, за время пандемии превратившийся в активиста движения против вакцинации. Именно он озвучил эту мысль в интервью бывшему помощнику Дональда Трампа Стиву Бэннону в его подкасте War Room. Ранее Йидон утверждал, что вакцинация вызывает бесплодие и что вакцины от коронавируса - это оружие геноцида против человечества.

"Нет ни одного фактического доказательства в поддержку утверждения о том, что дети чаще погибают от вакцины против коронавируса, чем от самого вируса. При этом мы точно знаем, что дети могут сильно заболеть и умереть от инфекции COVID-19", - говорит представитель Американской академии педиатрии (AAP) О'Лири.

В отчете AAP, составленном на основании данных из 45 штатов США, Пуэрто-Рико и Гуама, говорится о том, что с начала пандемии и до 18 ноября от ковида умерли по меньшей мере 636 детей. При этом в документе отмечается, что до настоящего времени не было зарегистрировано ни одного случая смерти детей от вакцинации против коронавируса.

"Многие люди верят недостоверной информации на основе сообщений из правительственной Системы отчетности о побочных реакциях на вакцины (VAERS). Однако в VAERS может обратиться любой желающий, включая родителей и пациентов, и пока сообщение не будет проверено и подтверждено экспертами, оно не является доказательством того, что вакцина вызвала неблагоприятный эффект", - объясняет Шон О'Лири.

Так нужно ли прививать детей?

На данный момент нет никаких доказательств того, что вакцина против коронавируса опасна для маленьких детей. В то же время делать вывод о наличии или отсутствии серьезных побочных эффектов пока слишком рано, поскольку многие страны только недавно развернули программу вакцинации детей 5-11 лет. Что же касается долгосрочных последствий, то профессор Йорг Дётш из Университетской больницы Кёльна говорит, что их не ожидается, "поскольку содержащаяся в вакцине мРНК уже через несколько дней выводится из организма и не может повлиять на структуру ДНК".

Учитывая все вышесказанное, преимущества вакцинации от коронавируса явно перевешивают возможные риски. Окончательное решение остается за родителями, но и эпидемиологи, и врачи-педиатры уверены: детей нужно вакцинировать.

"Вакцинация защитит детей от заражения и позволит им полноценно заниматься всеми видами деятельности, которая так важна для здоровья и развития. Дети также смогут безопасно навещать друзей и родственников во время каникул и рождественских праздников", - говорит Шон О'Лири из Ассоциации американских педиатров.

В конце ноября программу вакцинации детей от 5 до 11 лет вакциной BioNTech/Pfizer развернул Израиль. В начале декабря использование препарата Comirnaty компании BioNTech/Pfizer для вакцинации детей этой возрастной группы поддержал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - после того, как вакцина была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).