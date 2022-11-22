Эксперты назвали, какие месяцы в году самые тяжелые для людей: в это время важно помнить несколько моментов

Действительно ли осенняя меланхолия безобидна, если может перерасти в сезонную депрессию?

Психолог Моника Кузминскайте сказала, что реагировать на перемены - нормально, а отрицательные чувства помогают мобилизоваться и преодолеть трудности.

"Было бы ненормально, если ы мы ничего не чувствовали и говорили "ай, все в порядке, похолодало, ничего страшного". Реагировать на изменения - нормально. Если вам трудно встать с кровати, вы спите по 20 часов в сутки, если ощущаете другие признаки депрессии – все вокруг плохо, будущее мрачное, в мире нет ни одного дружелюбного человека, это уже предел, надо что-то делать", – сказала психолог.

Создатель Центра по преодолению депрессии и психолог Антанас Моцкус заметил, что людям бывает особенно тяжело в октябре-ноябре и в марте-апреле. Но это не означает, что обращающиеся за помощью всегда страдают от сезонного аффективного расстройства.

"Не обязательно у человека наблюдается сезонное аффективное расстройство, возможно, он просто грустит, плюс работа, может, какие-то проблемы в жизни, в отношениях, и один из таких факторов побуждает обращаться за помощью", – сказал Моцкус.

Плохое настроение мучает людей постоянно и без причины. Если это не вызывает дополнительных трудностей, не стоит придавать этому большое значение. Психолог Кузминскайте сказала, что самый простой способ развеяться – поговорить с другим человеком. И необязательно им должен быть специалист.

"Поговорить с кем-то хорошо. Надо иметь в виду, что осенняя грусть, меланхолия, словно становится козлом отпущения. Можно все на них списать – появляется "официальная" причина, о которой все говорят, можно сказать, что плохо себя чувствую, поскольку мало света, тепла. Необязательно так бывает. Иногда под этим "ковром" мы прячем проблемы", – сказала психолог.

По словам собеседницы, настроение меняется и из-за перемены в погоде. Сокращение числа солнечных дней приводит к раздражительности. На смену настроений человека в зависимости от сезонного цикла влияют два гормона – серотонин и мелатонин.

Мелатонин образуется в темноте и помогает быстрее расслабиться, заснуть. Поэтому неудивительно, что в пасмурные дни мы чувствуем сонливость. Серотонин организм образует при свете, этот гормон помогает поддерживать бодрствование, выполнять дневные работы. Поэтому высказывание, что свет или яркая одежда дают больше счастья, не лишено смысла.

"Каждого человека радуют разные вещи, но, если говорить по сути, света становится меньше, начиная с дня Ивана Купалы, нет такого, что его становится меньше с наступлением 1 сентября. Например, если изменится погода, после солнечных дней наступают пасмурные дни, можно включить более яркий свет", – рекомендует Кузминскайте.

Психолог Моцкус рекомендует профилактически проверить здоровье, поскольку нехватка некоторых веществ может также привести к мрачному настроению.

"Людям стоит проверить, нет ли нехватки в витаминах, обратить внимание на болезни, сдать анализы, проверить, все ли в порядке. Чаще всего не хватает витамина D, это тоже связано с настроением, с качеством сна", – сказал психолог.

По его словам, пандемия отрицательно сказалась на психическом состоянии людей. Моцкус заметил, что жизненные проблемы переросли в хроническое состояние.

"Иногда люди этого не ценят, не узнают. Я бы рекомендовал внимательнее отнестись. Скажем, даже если вы всегда легко справлялись с проблемами, хорошо себя чувствовали, может, эта изоляция, время пандемии сказались", – заметил психолог.

Однако осень вильнюсцев не пугает. Люди уверяют, что главное – заниматься тем, что тебе по сердцу.

"На меня это не действует, я не поддаюсь этому, – это первое. Второе, если ты родился и вырос в этой стране, ты к этому привык. Третье, включаешь свет, и все", – сказала одна жительница Вильнюса.

"Идешь на работу, что-то делаешь, стараешься общаться с людьми. Могут и близкие помочь, если тебе плохо. Чем больше будет людей, тем веселее", – сказал мужчина.

"Книги, концерты, театры", – рассказала о своем досуге другая женщина.

Такие же хобби перечислила и другая собеседница ru.Delfi.lt.

Еще одна собеседница сказала, что она оптимистка, а если еще и дети с внуками здоровы, счастливы, то этого достаточно для того, чтобы чувствовать себя счастливой.

Из-за прогнозируемого экономического и энергетического кризиса эта осень и зима могут вызывать у жителей больше беспокойства, чем прежде. Психолог Кузминскайте советует готовиться к худшему сценарию, тогда неприятности не станут неожиданностью. Важно иметь план действий.

"Чем больше неизвестности, тем больше беспокойства. Лекарство закодировано в том же определении: надо стараться больше узнать, "что будет, если". Если цена на электричество будет такая, если денег будет столько, и попытаться планировать. Если подготовиться пусть даже к самому худшему сценарию, он уже не будет таким сложным. Он придется к месту, и вы будете знать, что делать", – советует психолог.

Кузминскайте предлагает вооружиться оптимизмом. Руководствоваться установкой, что все можно пережить, тяжелое время проходит. Можно писать дневник с благодарностями – каждый день записывать или проговаривать в мыслях позитивные моменты и вещи.

"Мы придаем слишком большое значение тому, что было плохое, и слишком мало внимания уделяем тому, что было хорошее", – сказала собеседница.

Специальный проект "Выбирай жизнь"

Специальный проект "Выбирай жизнь", который финансирует Фонд укрепления общественного здоровья (администратор фонда - Минздрав)