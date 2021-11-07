Как многие в его возрасте, трехлетний Ишен Ивэнс - бойкий и шумный малыш, с которым нелегко сладить. Но когда в детском саду на него надели маску, кое-что изменилось.

"Он стал другим мальчиком, более послушным и тихим", - говорит его мама Эрна Ивэнс.

В странах восточно-азиатской цивилизации с их традиционной культурой уважения к окружающим, маски прижились легче, чем в остальном мире, где многие воспринимают их как покушение на свободу и индивидуальность. В Японии и раньше считалось хорошим тоном надевать маску при кашле и насморке.

В Сингапуре, где живут Ишен и его родные, маски обязательны в школах, куда поступают в шесть лет. Но многие детские сады настоятельно рекомендуют их и малышам.

По восемь часов пять дней в неделю лицо Ишена закрывает трехслойная одноразовая маска.

Как только его забирают из садика, он срывает маску и сует ее в карман или в мамины руки. Однажды в июле, будучи не в настроении, он швырнул ее на землю и убежал за ворота на улицу.

Родители носить маску сына не принуждают.

"Он ненавидит ее, - говорит Эрна Ивэнс. - Лично я ничего не имею против маски, но знаю, что сыну в ней некомфортно, и не хочу его заставлять".

На фоне новых волн пандемии перед родителями и регулирующими органами во всем мире встал вопрос: как обезопасить детей, не повредив при этом их социальному и эмоциональному развитию?

Единой позиции нет

Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям от шести лет и старше носить маски, если в данной местности уровень заболеваемости особенно высок.

Государства к началу октября поделились в этом плане на три группы.

Во Франции, Италии и Сингапуре маски обязательны в школьных классах и других закрытых помещениях с большим количеством людей.

Американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний советует надевать детям маски уже в два года.

В Британии и России ни школьники, ни учителя масок не носят.

Единственное правило, с которым согласны все - маски противопоказаны детям до двух лет, чтобы они не задохнулись.

"Возрастные рамки ношения масок детьми наукой не установлены", - говорит президент Европейской академии педиатрии Адамос Хаджипанаис.

По техническим и этическим причинам число работ, посвященных воздействию ношения масок на детей, невелико. Все они концентрировались на том, как маски влияют на дыхание, и в данном смысле вреда от них не выявлено. Но дискуссия нарастает, поскольку многие считают, что на эту проблему надо смотреть шире.

"За" и "против"

Поборники масок упирают на снижение риска подцепить коронавирус, а все прочие соображения находят второстепенными, либо вообще надуманными.

Они напоминают, что в подавляющем большинстве стран детей до 12 лет не вакцинируют, а значит, опасность для них больше, и особенно опасаются нового, вдвое более заразного штамма Delta.

"Delta значительно ухудшила ситуацию. С тех пор, как она начала распространяться, мы видели множество вспышек в школах по всему миру", - говорит старший преподаватель эпидемиологии из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

С другой стороны, у детей Covid-19 обычно протекает в легкой форме. По данным обширного исследования, опубликованного в июле этого года, в Британии в среднем попадает в реанимацию один ребенок из 50 тысяч заразившихся, а умирают двое из миллиона.

Однако лучше не заражаться, а уровень заболеваемости в школах и ношение масок, несомненно, связаны. В средних учебных заведениях американского штата Северная Каролина, где маски обязательны, в марте-июне 2021 года были выявлены свыше 7 тысяч случаев присутствия на занятиях скрытых носителей коронавируса, а заразились от них лишь 363 одноклассника.

По данным исследования, охватившего 169 начальных школ в штате Джорджия, в тех из них, где ввели масочный режим, заболеваемость оказалась ниже на 37%.

"Маски обеспечивают дополнительную защиту и явно снижают риск заразиться", - говорит Аннабел де Сент-Морис, преподаватель педиатрии университета Калифорнии.

Конечно, маски - не единственный фактор. "Частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и хорошая вентиляция помещений также играют роль", - указывает эпидемиолог сингапурской поликлиники Singhealth Марк Нг.

В марте этого года власти островного государства ввели обязательное ношение масок вне дома для детей, начиная с двух лет, в сентябре подняли возрастную планку до шести лет, но многие родители продолжают надевать их и на самых маленьких.

"Я предпочитаю, чтобы мои дети были в масках. Мне так спокойнее", - говорит Мими Зейнал, мать малышей трех и пяти лет от роду.

Сперва малыши бунтовали. Тогда родители накупили маски с яркими картинками космонавтов, единорогов и прочего детям на выбор и превратили надевание масок в веселый ритуал. Через несколько недель, по словам Мими, все наладилось.

Критики масок на это возражают, что развлечь и уговорить ребенка, конечно, можно, но это не решает главной проблемы: маски скрывают лица и мешают выработке навыков общения.

Дети начинают учиться распознавать эмоции окружающих - радость, печаль, страх, гнев - с 10 месяцев, а пик этого процесса приходится на пяти-шестилетний возраст, утверждает специалист по психологии развития из университета Торонто Кан Ли. "Мы учимся распознавать эмоции окружающих главным образом по лицам", - говорит он.

Эксперт лаборатории детской психологии при университете штата Висконсин Эшли Руба считает, что это не столь критично. Во-первых, маски закрывают только рот и нос, а зеркало души, как известно, глаза. Во-вторых, люди выражают чувства не только лицом, но и голосом, и всем телом.

По данным исследования 2012 года, дети младше девяти лет в основном способны распознавать выражение лиц других людей, даже не видя при этом рта. В прошлом году Эшли Руба и ее коллега провели еще одно исследование и пришли к выводу, что эффект от маски в данном смысле примерно таков же, как от темных очков.

"Наша работа лишний раз подтверждает, что маски не столь уж вредны для эмоционального развития детей, - говорит она. Если детям надевают очки от солнца, это ведь никого не смущает".

Специалист по психологии развития из Гонконгского университета науки и технологий Ева Чен замечает, что люди в любом случае не носят масок круглые сутки, так что дети лишаются нужной информации не на 100 процентов. В Китае, Южной Корее и Японии, где ношение масок было широко распространено еще до пандемии, дети развивались нормально.

Особое беспокойство вызывает влияние масок на формирование у детей навыков речи. Мнения специалистов по этому поводу расходятся, но все едины в одном: очень многое здесь зависит от родителей, которые должны вовремя замечать возникающие проблемы.

"Дети учатся говорить, наблюдая за мимикой старших, движениями губ и языка, - говорит Линетт Тео, преподающая методику обучения детей речи и чтению в сингапурской политехнической школе Нги Энн. - Скажем, в случае с английским дифтонгом "th" положение языка исключительно важно".

Но родителям не стоит особо переживать, считает она. "Дети очень легко адаптируются. Если перекрыть один канал поступления информации, они переключатся на другой".

Линетт Тео советует взрослым в нынешние времена больше помогать себе жестами при разговоре с детьми.

Профессор акустики речи из университета Вандербильта в штате Теннесси Стивен Камарата напоминает о нуждах слабослышащих детей, с которыми он в основном и работает: "Им совершенно необходимо видеть мимику лица, чтобы улавливать то, чего они не расслышали".

По мнению эксперта, маски также мешают усвоению детьми новых слов и выработке произношения.

Мими Зейнал в какой-то момент заметила, что ее старший ребенок "стал малость отставать по части фонетики", но решила проблему, отправив его на дополнительные занятия в специальный центр. "Педагоги там носили маски, но разговаривали с детьми так, что мой сын воспринимал все звуки", - говорит она.

С этим согласна и Тамми Лим, специалист центра детского развития при клинике Национального университета Сингапура. По ее наблюдениям, даже двухлетние малыши способны понимать и заучивать слова, хотя их и произносит человек в маске.

По ее словам, маски - еще не самое худшее из того, что несет в жизнь наших детей Covid-19. Намного вреднее замена физической активности, игр и общения со сверстниками сидением перед компьютерным экраном. Именно этим она в основном объясняет зафиксированный ее лабораторией рост числа детей с заторможенным развитием и проблемами в поведении.

По сравнению с этим негативное воздействие масок незначительно. "В длительной перспективе я не вижу тут никакого ущерба детской психике", - говорит Тамми Лим.

Ева Чен того же мнения: "Дети удивительно быстро приспосабливаются". Если же родители волнуются, то лучший выход - общаться со своими детьми как можно больше.

Наверное, теплые минуты и душевная близость, когда ребенку с родителями хорошо и спокойно - и впрямь лучшее средство от всех проблем, вызванных пандемией.

Маски раздражают, говорит Мими Зейнал, но всегда можно придумать, чем заняться дома: устроить пикник на балконе, поиграть в активные игры или заняться рукоделием. А когда все-таки приходится выходить, маска дает дополнительную уверенность, что ребенок защищен во время учебы и общения с ровесниками.

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