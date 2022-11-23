Дети часто страдают от ожирения, которое приводит к другим болезням: какие симптомы нельзя упускать из виду

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Евросоюзе от ожирения страдает 1 из 8 детей школьного возраста. Больше всего эта проблема касается детей в южных странах Европы - на Кипре, в Италии, Греции, Мальте и Испании.

Нет действий со стороны правительства

По словам детского гастроэнтеролога Вайдотаса Урбонаса, число детей с ожирением в Литве растет, и если сложить их количество с количеством детей с избыточным весом, то общее их количество составит около 20%, это стоит государству немалых средств. Дети с ожирением вырастают во взрослых, страдающих ожирением, приходится лечить вызываемые ожирением болезни, компенсировать лекарства.

Но, по словам врача, все еще слишком мало внимания уделяют регулированию образа жизни детей: "Жаль, что наше правительство недостаточно инвестирует в профилактику, решает уже появившиеся проблемы. Правда, мы еще значительно отстаем от США или стран Южной Европы, где детей с ожирением в несколько раз больше, чем у нас".

Некоторые страны ЕС уже установили вехи питания детей – их применяют в школах, рекомендуют руководствоваться дома. Например, 79% стран запрещает продавать в школе сладости, чипсы и другие закуски. 53% стран запрещают давать детям еду, содержащую крахмал, а также приготовленную на жирах пищу, ограничивают красное мясо. 63% стран вообще запрещают все приготовленные на жирах или переработанные продукты питания.

Есть требования, которые распространяются на литовские школы, их должны выполнять компании, предоставляющие услуги питания. Детям нельзя давать копченые продукты, еду со шкварками, пойманную в Балтийском море салаку, мясо, обжаренное в панировке из сухарей, сладости с кремами, шоколадом и т.д. Это хорошие требования, но недостаточные, по словам Урбонаса, поскольку дети везде могут видеть рекламу фастфуда и сладостей.

Такие запреты вводят и другие страны, например, в Великобритании в следующем году вступит в силу запрет на показ по телевидению еды, содержащей много сахара, соли, жиров, до 21 часа. Платная реклама этих продуктов будет запрещена и в социальных сетях.

Испания в начале этого года ввела запрет на показ реклам с использованием продуктов, содержащих много сахара, соли, жиров, в часы, когда у экранов бывают дети. Эту рекламу запрещено показывать в 8–9 и 17–20 ч. по рабочим дням и в 9–12 ч. в выходные дни. Детские каналы не могут рекламировать вредную еду вообще. ЕС предложил ввести подобные запреты во всех странах-членах, но пока ни одобрения, ни утверждения не было.

Ситуацию ухудшила пандемия

Врачи единодушны – ожирение развивается от избытка нездоровой пищи и недостатка физической активности. По их словам, на эту ситуацию плохо повлияла и пандемия, поскольку родители и дети мало двигались. Урбонас заметил, что большое влияние имеет и окружение, например, реклама еды, компьютерные игры, снижающие активность, родители, которые много работают, а нехватку внимания компенсируют сладостями:

"Взрослым не хватает времени на приготовление полезной пищи, поэтому детей кормят полуфабрикатами. Парадокс в том, что во время оккупации на прилавках не хватало продуктов, поэтому все готовили дома и еда была вкуснее, а сейчас есть все, но питаемся полуфабрикатами".

Nutukęs vaikas Shutterstock

Кардиолог Вилия Черняускене согласна с коллегой. Она сказала, что ожирение можно считать болезнью цивилизации. Становится популярным малоактивный образ жизни, особенно с появлением телефонов, которые не побуждают двигаться. Раньше люди много работали физически, сейчас большая часть работ – сидячие. В повседневной жизни люди двигаются все меньше.

"Общество становится более оседлым, это сказывается и на детях. Карантин показал последствия ограничения движения – у детей появились "карантинные" животики. Очень важен пример родителей: если родители не двигаются, то маловероятно, что двигаться будут дети. До подросткового возраста активный образ жизни побуждают родители, позже дети сами делают выбор. Другая причина – стресс, напряжение. Еда – самое доступное "средство успокоения", с помощью него мы "лечим" напряжение, стресс, усталость", – заметила врач.

Ожирение приводит к серьезным болезням

Оба собеседника заметили, что зачастую к ожирению детей относятся несерьезно и начинают что-то делать только тогда, когда появляются побочные симптомы, которые нуждаются в лечении. Мало того, на детское ожирение смотрят сквозь пальцы, надеются, что со временем дети вытянутся и похудеют сами.

Урбонас считает, что такой миф мог появиться потому, что страдающие ожирением дети быстрее растут. Обычно в младших классах они бывают самыми высокими, но потом рост останавливается. Поэтому визуально может казаться, что вес уменьшился, ребенок "перерос" ожирение. К сожалению, ожирение не перерастают. Если ребенок ест много нездоровой пищи в детстве, собираются ненужные жиры, если ничего не делать, проблема останется и тогда, когда ребенок вырастет.

Дети с ожирением сталкиваются и с психологическими проблемами, с проблемами переваривания пищи, с эндокринными проблемами и с болезнями опорно-двигательного аппарата, иногда появляются боли в суставах. Кроме того, это чревато развитием сердечно-сосудистых болезней, а во взрослом возрасте грозит кардиоваскулярными нарушениями.

По словам Черняускене, дети с ожирением обычно рано или поздно сталкиваются и с другими проблемами: у них развиваются проблемы с сосудами, повышается давление, холестерин, наблюдаются сбои в обмене инсулина и глюкозы. Развивается предиабет, который может перерасти в диабет II типа. Все это вредит кровеносным сосудам и грозит ранними кардиоваскулярными нарушениями. Молодежь с ожирением чаще болеет этими болезнями в более раннем возрасте, чем люди из других групп. В этом месте статистика Литвы гораздо более жестокая, чем в остальной Европе.

Vilija Černiauskienė © Organizatorių nuotr.

"У детей с ожирением чаще бывает более высокое давление, поэтому семейный врач посылает их на консультацию к специалистам – проверить состояние кардиоваскулярной системы. В ходе тщательного обследования выясняют, что у части детей наблюдается утолщение сердечной мышцы, стенок сосудов, – эти изменения результат повышенного давления", – сказала кардиолог.

Важно вовлечь всю семью

Родители не всегда замечают, что у ребенка избыточный вес или ожирение, поэтому медики советуют, на что обратить внимание. Нормальный вес можно определить по индексу массы тела (ИМТ), но нельзя использовать формулу для взрослых. Например, для ребенка ИМТ 15 может быть нормой, а для взрослого - истощением. Другой способ выявления проблемы – следить за ростом. По росту и весу ребенка со временем можно составить диаграмму – если вес выше 90% роста, значит у ребенка избыточный вес, а если выше 97% – это уже ожирение. Важно знать, что нельзя оценивать вес ребенка по возрасту, ведь многое зависит от роста.

По словам Черняускене, ребенок должен активно двигаться не меньше часа в день. Это могут быть подвижные игры, ходьба, бег, езда на велосипеде. Три раза в неделю ребенок должен заниматься более активной физической деятельностью, до пота. Пассивный отдых и время у экранов не должно составлять больше 2 часов в день.

"Главное – питание и физическая активность, к этому надо приучать с малых лет. Младенец должен ползать, ходить в безопасном окружении, позже важно обеспечить подвижные игры. Один раз в неделю семья должна выделять на активный отдых, чтобы ребенок привык к активности", – сказала кардиолог.

В снижении веса у ребенка должна, по словам Урбонаса, участвовать вся семья: "Если ребенок будет есть овощи, а остальные члены семьи – цеппелины и булочки, это садизм. Дети не понимают, почему им чего-то нельзя, поэтому участвовать должны все. Сами дети не заботятся о своем внешнем виде, пока не начинаются насмешки".

Важно не перегибать палку

Урбонас прибавил, что детям от избыточного веса избавиться легче, чем взрослым. У них нет вредных привычек, они не курят, не употребляют алкоголь. Дети любят физическую активность, не ходят на работу, поэтому быстрее и легче расслабляются. Детей легче уговорить менять привычки, они слушают родителей.

"Примерно треть моих пациентов приходят из-за избыточного веса, вернее, из-за связанных с ним симптомов. К сожалению, родители этого не оценивают, они рады, что ребенок хорошо и много ест, а пухленького малыша считают красивым. Когда ставят диагноз ожирение, сначала надо выяснить, не органическое ли оно, например, не вызвано ли опухолью головного мозга, что вызывает сильный аппетит, или врожденным генетическим заболеванием. Таких детей мало, около 5%, но все равно надо проверить перед началом лечения", – сказал профессор.

Он предлагает принимать ответственные действия. Например, питание можно менять сразу – отказаться от мучных, жирных продуктов, фастфуда, но не применять жесткие диеты, поскольку растущему организму нужны витамины. Если ребенок мало двигается, вводить спорт постепенно, не впадать в крайности. Иногда, даже если у ребенка диагностировали ожирение, семья ненадолго меняет образ жизни, потом возвращается к прежним привычкам, поэтому важно, чтобы за процессом следил врач. Знание того, что надо фиксировать результат и показывать его врачу помогает не сбиться с курса.

Специальный проект "Выбирай жизнь"

Специальный проект "Выбирай жизнь", который финансирует Фонд укрепления общественного здоровья (администратор фонда - Минздрав)