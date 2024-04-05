Британские ученые: астма разрушает клетки дыхательных путей, нужны новые лекарств

Британские ученые (результаты их исследований опубликованы в издании Science) досконально изучили этот процесс на мышах и выращенных в лаборатории образцах легочной ткани человека.

Во время приступа гладкая мышечная ткань воздушных путей начинает сокращаться, и происходит так называемый бронхоспазм.

Лекарства и ингаляторы могу снизить воспаление и открыть дыхательные пути, однако частые приступы астмы ведут к образованию рубцовой ткани и сужению дыхательных путей.

Дыхательные пути людей, страдающих астмой, очень чувствительные к таким триггерам как пыльца или шерсть животных.

Поэтому вместо лекарств, которые борются с последствиями приступа, когда вред уже нанесен, они предлагают применять те, что смогут предотвратить сжатие клеток.

По словам автора исследования профессора Джоди Розенблатт, бронхоспазмы повреждают ткань, выстилающую дыхательные пути, что приводит к долгосрочным воспалениям, рубцеванию ткани и сопутствующим инфекциям, которые, в свою очередь, вызывают новые приступы.

Раньше этим повреждениям не придавали особого значения, поскольку все внимание уделялось самим приступам и их непосредственным последствиям.

«Эпителий — это первая линия обороны организма от инфекций, и именно он повреждается во время приступов астмы, — пояснила профессор Розенблатт в интервью Би-би-си. — Ткани причиняется постоянный вред, и возникает порочный круг. И если мы сможем предотвратить этот вред, возможно, мы сможем предотвратить и сами приступы».

В поисках панацеи