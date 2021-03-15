Миф первый: мужчина всегда хочет секса

Один из самых популярных мифов вынуждает мужчин играть роль вечных секс-машин. На самом деле, поясняет Стефани Бюлер, доктор наук и сексолог, это неправда. Да и с чего бы?

Мужчины — не роботы, а живые люди, которые устают, испытывают стресс, грусть и отвлекающие от любви чувства. К тому же с возрастом многим требуется прямая стимуляция пениса до и во время секса. И в этом нет ничего плохого или унизительного.

Секс — это не про вас в отдельности, это про общее удовольствие. Спрашивай мужчину, что ему нравится, и не стесняйся проявлять инициативу. Гендерный стереотип о том, что мужчина должен быть инициатором секса, пора выбросить из головы. Хочешь быть главной — будь ею.

Миф второй: секс без оргазма не считается



Снова мимо, считает Мушуми Гоуз, сексолог-консультант, автор книг и практикующий терапевт. Секс — это гораздо больше и сложнее, чем просто проникновение, которое оканчивается оргазмом.

Поцелуи, объятия, нежные ласки — все это тоже секс. Как и грязные разговорчики, чтение или просмотр эротики, взаимная мастурбация, ролевые игры и рассказы о фантазиях. Чем шире представление о сексе, тем сильнее удовольствие и наслаждение.

Не ограничивай себя рамками и не считай, что секса не было, если дело не дошло до оргазма.

Миф третий: для секса нужно быть идеальной



За этот миф скажи спасибо глянцу и порно. Они внушают миллионам женщин мысль о соответствии каким-то стандартам. Вроде того, что сексом могут заниматься только идеальные женщины, способные возбудиться от одного взгляда. Диана Уайли, доктор медицины, сексолог и специалист по семейным отношениям, убеждена: мужчины не замечают физические недостатки партнерш. Они просто наслаждаются процессом и тем, что в постели рядом с ними находится обнаженная женщина.

Если женщина любит свое тело, его полюбит и мужчина. Важно учиться культивировать в себе эту любовь к собственной уникальности. Цени себя и не заморачивайся размером груди или количеством складок на животе.

Миф четвертый: измена — это про сексуальную неудовлетворенность



Грейси Ландес, практикующий сексолог и консультант по семейным отношениям, за годы работы убедилась, что у измен есть и неявные причины.

Многие изменяют, так как в браке им не хватает ощущений или просто есть такая возможность. Можно быть сексуально удовлетворенным одним партнером, но все равно обращать внимание на других.

Одним нравится риск, другим скучно, а для третьих измена вообще может быть увлекательной игрой.

Есть и просто импульсивные люди из числа тех, кто набирает полную корзинку еды в супермаркете при наличии забитого холодильника дома. Да, часто измена говорит о скрытых проблемах, но они не всегда лежат в области секса.

Миф пятый: вагинальный оргазм — это просто



Многие до сих пор считают, что для вагинального оргазма не надо стараться — он произойдет сам по себе. Лиза Пэз, доктор медицины и сексолог, хорошо знакома с этим мифом.

По правде говоря, большинству женщин для достижения вагинального оргазма нужна дополнительная стимуляция клитора. Слишком часто пары испытывают проблемы из-за неверного понимания природы женского оргазма. Все дело в том, что классического проникновения может быть недостаточно для оргазма.

Миф шестой: если в первый раз не получилось, отношения обречены



Кили Ранкин, сексолог и терапевт, слишком часто видела, как пары предсказывают отношения по первому сексу. А он, к слову, редко у кого бывает удачным. Чаще всего он или “так себе”, или просто нормальный. Средний “первый” секс нельзя считать показателем гармоничности пары.

Сексуальная химия развивается постепенно, ее можно усилить со временем. Это как кататься на велосипеде — мало кто сел и сразу же поехал. Понимание потребностей партнера и даже собственных приходит постепенно. Плюс первый секс часто сопровождается нервозностью — это стресс для обоих.

Миф седьмой: нет естественной смазки — нет истинного возбуждения



Возбуждение — процесс сложный. Отсутствие естественной смазки нельзя считать свидетельством недостаточного возбуждения. Вполне бывает так, что физиологический ответ на возбуждение запаздывает, или, наоборот: смазка может появиться и без настоящего возбуждения.

В некоторых случаях лубрикант — настоящий друг и помощник. С его помощью можно преодолеть стеснение, стать ближе друг к другу и раскрыть себя с неожиданных сторон.

Миф восьмой: разница в либидо убивает отношения



Пары с совпадающим в течение длительного времени либидо встречаются крайне редко. Ситуации бывают разные, и гораздо важнее идеальной настройки либидо уметь говорить о настроении и желаниях.

Отношения и секс — это по-прежнему работа с участием обоих партнеров. При грамотном и открытом подходе можно спасти любой брак, который грозит распасться из-за отсутствия секса по причине несовпадающего либидо. Просто помни об этом.