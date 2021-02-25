Если не удается стать суперлюбовником, наступает горькое разочарование. Идеализация секса и гламуризация порнографии больно бьют по женской самооценке. Однако секс — это про близость. Средненький, ничем не выдающийся секс гораздо лучше идеального. И тому есть несколько причин.

Посредственный секс расслабляет



В попытке достичь идеала в постели партнеры часто идут на крайние меры. Да, пробовать новое и восполнять пробелы хорошо. Но иногда желание удовлетворить партнера становится навязчивым.

А вот посредственный секс — возможность расслабиться. Вам просто хорошо вместе, вы не бьете рекорды выносливости и не репетируете Камасутру каждую ночь.

Избавляет от дилеммы “все или ничего”



Первое, что приходит в голову, когда идеальный секс сменяется обычным, — вы не подходите друг другу. Но это не так: пламя, которое полыхало в первые месяцы отношений, никуда не делось. Оно превратилось в мирное и теплое свечение домашнего очага.

Сногсшибательный секс нельзя считать признаком 100%-го совпадения характеров и образов жизни. Отношения — сложный процесс, в котором завязано много других факторов, помимо секса. И если у вас нет яркого секса-мечты, это не значит, что нужно расстаться.

Укрепляет отношения



Да, вы не устраиваете марафоны в постели каждую ночь. Но нужно ли это? Обычный секс точно так же повышает уровень дофамина и вырабатывает гормоны радости, поднимает настроение и поддерживает психологическое здоровье. Так зачем загонять себя в рамки и пытаться прыгнуть выше головы?

Пары, в которых секс на среднестабильном уровне, гораздо прочнее тех, которые привыкли к постоянному взрыву и празднику. У вас нет споров и обид на почве секса, никто не обвиняет партнера в том, что он человек и просто устал. Такое бывает, это жизнь.

Помогает наслаждаться жизнью



Жизнь и отношения — не только чувственные ощущения. Это повседневные маленькие радости и огорчения, заботы и проблемы. Признайся, ведь бывают такие дни, когда о сексе совсем думать не хочется. Иногда хочется просто валяться на диване в обнимку или вообще разойтись по разным комнатам и побыть наедине. Это нормально.



Помогает узнать себя



Признав иллюзорность идеального секса, можно выдохнуть и наконец начать изучать саму себя. Что нравится, что не вызывает энтузиазма — обо всем этом нужно говорить без стеснения. Это касается и мужчин, и женщин. Когда от тебя не ждут сексуальных подвигов и идеальной внешности, как у порнозвезды, наступает расслабление.

Кстати, в минуты такого облегчения происходят настоящие прорывы. Пары с удивлением понимают, что большую часть взрослой жизни занимались не тем и не там искали удовольствия.

Воодушевляет



Да, вы не идеальные партнеры, но вы вместе и готовы быть вместе и дальше. В интимной жизни больше всего важно остерегаться завышенных ожиданий. Плохой секс лучше, чем никакой — пусть это и звучит не очень. Но один из лучших способов сохранить отношения и поддерживать близость — заниматься сексом, любым.

Называй вещи своими именами. Если сочетание “посредственный секс” кажется совсем уж печальным, придумай свое. Например, нормальный секс как противопоставление сексу идеальному. Предложение “давай сегодня займемся нормальным сексом” звучит вполне неплохо.

Быть идеальным каждый день крайне сложно. Это изматывает. Будь проще и просто наслаждайся сексом.

Посредственный секс неизбежен



Рано или поздно любые отношения переходят из фазы страсти в фазу привыкания. Это факт, от которого никуда не деться, в этом нет ничего страшного.

