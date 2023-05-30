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Пока в Литве разгорается политический кризис, правительство готово подать в отставку и в перспективе - внеочередные выборы в парламент, мы предлагаем вам при помощи нашего квиза познакомиться с историей политических кризисов в западных странах в XX столетии!
Мировые политические кризисы - принять вызов и проверить свои знания
© AP / Scanpix

Пройдите через 7 вопросов, чтобы проверить свои знания и узнать больше о ключевых событиях, которые повлияли на историю западных стран в прошлом веке. Вы готовы к вызову? Погрузитесь в мир политических кризисов и проверьте свою эрудицию!

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