ФОТО. Под Лондоном откроется огромный новый туристический аттракцион

Во время бомбардировок лондонцы укрывались в подземных вокзалах. К 1942 году, когда строительство туннелей было завершено, Блиц уже прекратился, поэтому они никогда не использовались в качестве убежища.

Хотя туннели задумывались как убежища от воздушных налетов, их строительство было завершено в 1942 году уже после окончания Блица, пишет The Independent.

Строительство началось в конце 1940 года, рабочие рыли проходы вручную. Некоторые секции достаточно высоки, чтобы в них мог поместиться двухэтажный автобус.

Построенные для того, чтобы укрыть лондонцев от немецких бомбардировок во время Лондонского блица (бомбардировка Великобритании немецкой авиацией в период с 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года), тоннели длиной в милю пролегают под Холборном.

На глубине 30 метров подземная цитадель представляет собой лабиринт из старых генераторов, труб и ржавых болтов. Со стен свисают пучки проводов, которые усеяны циферблатами, переключателями и рычагами.

В 1944 году в туннелях располагался шпионский штаб, в котором автор Джеймса Бонда Ян Флеминг работал на военно-морскую разведку. Считается, что это место послужило вдохновением для создания Q Branch, куда Бонд обычно ходит за своим специальным оборудованием.

Мюррей, бывший инвестиционный банкир, надеется превратить туннели в мемориал, посвященный Блицу, который, по его словам, будет частично музеем, частично выставкой и частично развлекательным пространством.

„Это реально. И очень эмоционально“, - сказал Ангус Мюррей, исполнительный директор компании The London Tunnels, стоя в арочной стальной пещере, когда над головой грохотали поезда лондонского метрополитена.

Здесь также сохранились остатки бара и столовой для 200 человек, работавших в туннелях в 1950-60-е годы, когда здесь располагалась телефонная станция. С 1970-х годов сеть туннелей в основном пустует.

По оценкам Мюррея, план создания туристической достопримечательности, который был одобрен властями в прошлом году, обойдется примерно в 120 миллионов фунтов стерлингов (144 миллионов долларов). Его компания надеется, что до 3 миллионов человек в год будут платить более 30 фунтов (36 евро) за посещение этого места.

Он сравнил его ожидаемое влияние на туризм с колесом обозрения London Eye, которое было открыто 25 лет назад и привлекает более 3 миллионов посетителей ежегодно.