Пока представительницы прекрасного пола пытаются вогнать себя в нынешние стандарты красоты, ученые анализируют и проводят исследования, пытаясь предсказать, какой же станет женщина будущего.
По мнению Стивена Стирнса из Йельского университета, уже через пятьдесят лет мы не увидим высоких и субтильных красавиц. Их место займут дамы пониже ростом и побольше весом.
При этом американец уверяет, что женщины будущего будут не менее прекрасны. Как свидетельствует эволюция, симпатичные дамы, как правило, рожают симпатичных дочерей.
А вот в отношении сыновей это правило почему-то не работает. Да, нынешние мужчины в процессе продолжающейся эволюции привлекательнее не становятся. И с этим красавицам будущего придется смириться.
Почему женщина уменьшится в росте? Опять же, согласно исследованиям, именно невысокие плотные женщины рожают больше детей, чем худые и высокие. Соответственно, представительниц именно такого типа становится все больше.
Еще один факт, который заметили ученые. Со временем мы все больше становимся друг на друга похожими. Человечество перемешалось и ассимилировалось, прежних изолированных друг от друга групп практически не осталось.
При этом число светлокожих людей стремительно сокращается. С каждым годом меньше становится индивидов со светлыми волосами, голубоглазых и зеленоглазых. Скоро совсем невозможно будет встретить обладателей веснушек.
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