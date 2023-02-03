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Во Франции умер известный дизайнер испанского происхождения Пако Рабан. Ему было 88 лет.
Пако Рабан родился в 1934 году в Испании, в Стране Басков. Отец Рабана в Гражданскую войну в Испании сражался на стороне республиканцев и погиб в 1936 году. Мать, чтобы избежать преследований со стороны сторонников Франко, уехала с детьми во Францию.
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