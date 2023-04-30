Умер модельер Вячеслав Зайцев. Он первым из советских модельеров стал знаменитым

Российская академия художеств подтвердила факт его смерти, сообщает ТАСС. Ранее о ней сообщили несколько российских СМИ.

Зайцев получил профильное образование: в 1956 году он закончил химико-технологический техникум в своем родном Иванове по специальности "художник текстильного рисунка", в 1962 году - Московский текстильный институт по специальности "художник-модельер".

Уже в 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал о нем статью "Он диктует свою моду Москве".

В 1980 году Зайцев разработал костюмы для советской команды на церемонии открытия Олимпиады того года в Москве.

В 1982 году стал художественным руководителем Московского дома моды. Это предприятие он возглавлял до последних лет своей жизни: в 1993 году оно было акционировано и переименовано в Московский дом моды Вячеслава Зайцева, а сам Зайцев стал его генеральным директором. По данным ТАСС, пост гендиректора он передал своему сыну Егору Зайцеву в 2019 году.

Зайцеву также принадлежит дизайн милицейской униформы 1991 году, просуществовавший до начала 2000-х.

"Мода - это приходящее и уходящее, а стиль - это вечное. Я могу сказать, что я человек очень стильный, консервативный по своему характеру. Сюртуки я ношу в течение последних двенадцати лет, я их меняю в цвете, в фактуре ткани.", - объяснял Зайцев читателям Русской службы Би-би-си в 2009 году.

"Белая сорочка и стойка-воротничок. Обыкновенная белая сорочка, которая продается в магазине, просто воротник поднят, и все. Это Зайцева стиль, любой скажет.", - добавил он.