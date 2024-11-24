2024.11.24 15:33

Дискотека 90-х в Каунасе: лазеры, хиты и легенды мировой сцены

 
ru.DELFI.lt
„90’s Disco Fest“ akimirkos
„90’s Disco Fest“ akimirkos
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В субботу вечером на арене Жальгирис состоялся Дискотека 90-х — уникальное событие, в котором приняли участие четыре исполнителя мирового уровня — Jenny из „Ace of Base“, Dr. Alban, Mr. President и Haddaway – создав настоящее шоу.

В ходе мероприятия 8000 зрителей насладились ностальгической музыкой, вдохновляющей атмосферой и незабываемым веселым настроением, говорится в пресс-релизе. После долгих переговоров на один концерт удалось пригласить даже 4 звезд мирового уровня, сообщалось в пресс-релизе.

Настоящая шведская легенда Jenny from ACE OF BASE, культовый DR. ALBAN, короли поп-музыки 90-х — MR. PRESIDENT и мировая звезда – „HADDAWAY“.

Все эти артисты были одними из самых популярных в девяностых, их альбомы неоднократно становились платиновыми и продавались миллионными тиражами. Помимо выступлений артистов, на арене Жальгирис было организовано впечатляющее шоу. Вечером можно было увидеть лазерное шоу, арена была оснащена впечатляющим количеством звука и света, сценой особого размера и огромным светодиодным экраном. Перед началом мероприятия и в перерывах между выступлениями еще два литовских диджея позаботились о настроении вечера и заставили публику танцевать.

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