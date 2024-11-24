Дискотека 90-х в Каунасе: лазеры, хиты и легенды мировой сцены

В ходе мероприятия 8000 зрителей насладились ностальгической музыкой, вдохновляющей атмосферой и незабываемым веселым настроением, говорится в пресс-релизе. После долгих переговоров на один концерт удалось пригласить даже 4 звезд мирового уровня, сообщалось в пресс-релизе.

Все эти артисты были одними из самых популярных в девяностых, их альбомы неоднократно становились платиновыми и продавались миллионными тиражами. Помимо выступлений артистов, на арене Жальгирис было организовано впечатляющее шоу. Вечером можно было увидеть лазерное шоу, арена была оснащена впечатляющим количеством звука и света, сценой особого размера и огромным светодиодным экраном. Перед началом мероприятия и в перерывах между выступлениями еще два литовских диджея позаботились о настроении вечера и заставили публику танцевать.