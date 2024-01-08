Золотой глобус 2024: объявили победителей 81-й кинопремии

Французский фильм "Анатомия падения" в понедельник, 8 января, был удостоен двух статуэток премии "Золотой глобус". Картина, главную роль в которой сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller), победила в категориях "Лучший фильм не на английском языке" и "Лучший сценарий".

Хюллер также была номинирована на звание лучшей драматической актрисы, однако в этой категории победила Лили Гладстоун за роль в фильме "Убийцы цветочной луны". Лучшим актером был признан Киллиан Мерфи за роль в фильме "Оппенгеймер". Эта драма, которая изначально была одним из фаворитов премии, была признана лучшим драматическим фильмом, а Кристофер Нолан победил в категории "Лучший режиссер". Звания лучшего комедийного фильма удостоилась картина Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные", а лучшим анимационным фильмом стала картина Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".