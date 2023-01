"Золотой глобус" 2023: победа Стивена Спилберга и Кейт Бланшетт

Спилберг получил приз как лучший режиссер за фильм "Фабельманы" (The Fabelmans) - ленту о взрослении, в которой знаменитый голливудский режиссер частично описал собственную юность и молодость. Картина также стала победила в номинации за лучший кинофильм.

Кейт Бланшетт получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в фильме "Тар" (Tar), где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра. Актриса не присутствовала на церемонии, поскольку сейчас находится на съемках в Великобритании.

Остин Батлер стал обладателем премии за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис" (Elvis) - байопике о знаменитом певце Элвисе Пресли режиссера База Лурмана.

Приз за лучшую мужскую роль в категории "комедия/мюзикл" получил ирландский актер Колин Фарелл за фильм "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin) - трагикомедию, действие которой происходит на отдаленном ирландском острове. Эта лента была также признана лучшей в категории "комедия/мюзикл", "Золотой глобус" также получил автор ее сценария Мартин Макдона.

Исполнительницей лучшей женской роли в категории "комедия/мюзикл" была признана Мишель Йео - за фильм "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All At Once) - научно-фантастическую комедию о жизни в параллельных вселенных.

Престижную Премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся достижения в кинематографе в этом году получил комический актер Эдди Мерфи.

Лучшим телесериалом признан "Дом дракона" (House of the Dragon) - приквел "Игры престолов".

На церемонии также прозвучало видеозаявление президента Украины Владимира Зеленского. Его представил актер Шон Пенн, который неоднократно бывал в Украине после начала полномасштабной войны и даже привез Зеленскому в Киев свой "Оскар".

Как пишет американское издание The Hill, Зеленский напомнил, что "Золотые глобусы" начали вручать во время Второй мировой войны, в 1943 году. Он заявил, что сражение Украины против российского вторжения символизирует "борьбу за право нового поколения узнавать о войне только из кино". "В Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионв. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия", - сказал Зеленский.

Лучшей оригинальной песней была признана "Naatu Naatu", написанная для индийского фильма RRR. Видеоклип на эту композицию был в 2021 году снят в Мариинском дворце в Киеве - резиденции президента Украины для приемов и официальных мероприятий.

Церемония нынешнего года стала первой после отмены карантинных мер, введенных из-за пандемии ковида. На нее пришли многие звезды, в том числе певица Рианна и такие актеры, как Брэд Питт и Марго Робби.

После скандалов



Организаторы "Золотого глобуса" надеются исправить репутацию премии после скандала, разразившегося в 2021-м году. Тогда издание Los Angeles Times опубликовало расследование, из которого следовало, что члены Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) получают необоснованно крупные выплаты, а решения жюри премии, вероятно, в ряде случаев зависят от отношений представителей киноиндустрии с членами ассоциации.

Газета отмечала, что среди членов ассоциации вот уже несколько десятилетий нет ни одного темнокожего журналиста.

После публикации расследования телекомпания NBC, с 1964 года транслировавшая церемонию вручения премии, объявила, что в 2022 году откажется от трансляции. В этом году она снова показывала вручение "глобусов", заявив, что делает это в виде исключения.

HFPA поменяла некоторые принципы работы, в том числе расширила состав жюри и сделала его более представительным. Она также запретила судьям принимать подарки от киностудий и телекомпаний.

Тем не менее, некоторые голливудские звезды все же предпочли проигнорировать "глобусы" этого года.

Актер Брендан Фрейзер, получивший номинацию в категории "лучшая мужская роль" за фильм "Кит" (The Whale), заявил, что на церемонию не придет. До этого он обвинил бывшего председателя HFPA Филипа Берка в том, что в 2003 году тот его непристойно ощупывал. Ассоциация установила, что такой поступок действительно имел место, однако отметила, что "это было шуткой, а не сексуальными приставаниями".

На церемонию также не пришел Том Круз, который в 2021 году вернул свои три "Золотых глобуса" на фоне скандала вокруг конкурса. В этот раз он не получил номинацию в категории "лучшая мужская роль", однако фильм Круза "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick) был одним из самых популярных в прошлом году.

Скарлет Йоханссон ранее призывала к бойкоту "Золотых глобусов", а ее коллега по фильмам "Мстители" Марк Руффало называл реформы в HFPA "не обнадеживающими".