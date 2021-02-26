Запись проекта РДТЛ "Дышим вместе" будет показана на Берлинском фестивале

28 февраля, в воскресенье, в 16:30 по берлинскому времени зрителям будет представлен новый проект РДТЛ «Дышим вместе» с английскими субтитрами, в более коротком формате, чем он был показан в конце прошлого года по LRT. Автор монтажа видеопроекта – Доминикас Килчяускас – режиссер монтажа таких фильмов, как «Мастер и Татьяна», «Здесь был Саша», «El Padre Medico» и др., вместе с коллегами получивший награду «Серебряный журавль».

25-28 февраля проходящий в Берлине цифровой фестиваль «Re:Writing the Future» посвящен творческой свободе, международной солидарности с преследуемыми в своей стране художниками. Фестиваль, объединяющий различные мероприятия, беседы и семинары по изобразительному искусству, театру, музыке и литературе, организуется совместно с культурными учреждениями Германии и Берлинским театром Максима Горького. Помимо десятков разных мероприятий в этом году в программе фестиваля также предусмотрены и беседы с лауреатами Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич и Гертой Мюллер.

Документальная драма в поддержку демократического движения в Беларуси «Дышим вместе» в Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) родилась в конце прошлого года. В уникальном театральном проекте принимали участие актеры РДТЛ, лично участвовавшие в летних и осенних событиях 2020 г. в городах Беларуси белорусские актеры и режиссеры, готовые поделиться своим человеческим волнующим опытом.

Документальная драма основана на документах, личных рассказах актеров и на текстах писателя и драматурга Марюса Ивашкявичюса. Руководитель проекта – главный режиссер РДТЛ Владимир Гурфинкель, с актерами работали белорусские режиссеры Александр Марченко и Александр Янушкевич.

Действие в проекте «Дышим вместе» создается, опираясь на реальные факты и художественные высказывания, от своего имени и своим голосом, о том, как герои переживают события в Беларуси. По словам руководителя проекта В. Гурфинкеля, это невероятно подлинное коллективное высказывание, в котором есть несколько режиссеров, некоторое количество музыкантов и актеров.

«Прежде всего они – люди, лично сопричастные к событиям в Беларуси, непосредственные участники и свидетели этих событий, и только потом – творцы и художники. Это особенный спектакль, потому что мы хотим кое-что сказать нашим зрителям, всем людям, которые способны сопереживать другим», – говорит В. Гурфинкель.

Участники проекта после возвращения в Беларусь подверглись разным испытаниям и гонениям, которые происходят, когда власть ущемляет культурную жизнь в стране, учреждения репрессивной власти арестовывают, держат в заключении и допрашивают актеров, музыкантов, писателей, художников. По словам режиссера А. Марченко, некоторым актерам пришлось испытать на себе преследования властей и запугивания, ощутить неуверенность в завтрашнем дне, кто-то из актеров был уволен с работы, несколько наиболее активных участников были задержаны, к ним применяли силу, и даже – посадили в тюрьму.

В проекте «Дышим вместе» принимали участие девять творческих деятелей из Беларуси и шесть актеров РДТЛ: Александра Метальникова, Евгения Гладий, Евгения Русакова, Дмитрий Денисюк, Виктория Алюконе-Мирошникова, Андрюс Даряла.

Премьера документальной драмы состоялась в декабре прошлого года, когда видеозапись проекта, основной меценат которого – «SBA grupė», была показана на канале LRT Plius. Премьеру посмотрели около 80 тысяч зрителей по всему миру.

Новый монтаж записи проекта «Дышим вместе» можно будет посмотреть и на Youtube канале РДТЛ по адресу: https://www.youtube.com/channel/UC_hSmJct3lpZ1x5oUU1faqw.

Трансляция начнется 28 февраля в 17.30 и будет доступна в течение суток.