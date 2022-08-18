Вышел трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы"

Картина получила название "О судьбе" (About Fate). Как и оригинальная лента, она рассказывает о двух молодых людях, неожиданно встречающих друг друга дома у главной героини. По сюжету Марго остается без пары накануне свадьбы своей сестры, и тут в ее спальне по случайности оказывается Гриффин, который уверен, что находится у себя дома.

Марго просит нового знакомого составить ей компанию на торжестве, и он соглашается. У Гриффина, как и у Жени Лукашина, есть невеста, но неожиданной встрече суждено поменять его планы.

Режиссером "О судьбе" стал автор российских комедий "Гитлер капут!", "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения" Марюс Вайсберг. Вместе ним картину продюсирует Винсент Ньюман ("Мы — Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова, сценаристом проекта стала Тиффани Полсен.

Премьера запланирована на 9 сентября 2022 года.